Fotod: Saaremaal tõsteti paika Eesti kolmas ilmaradar

Reedel tõsteti Saaremaal 35-meetrise torni otsa uus, Eesti kolmas ilmaradar, mis pärast häälestusprotsessi peaks hakkama andma oluliselt täpsemat infot sademete kohta, mis kuni 250 km kauguselt Läänemerelt Eesti poole liikumas on.

"Radari eesmärk on sademeid mõõta ja atmosfääriseire. Ja siin asukohas aitab see natuke paremini läänekaart sademete osas katta Eestis," ütles keskkonnaagentuuri ilmaradarite peaspetsialist Jorma Rahu.