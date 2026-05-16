Kokkulepe järgi tõuseb Võrumaa haridusasutuste toidus mahetooraine osakaal

Võrumaa omavalitsused sõlmisid laupäeval kokkuleppe, et aastaks 2030 on Võru maakonna omavalitsuste koolides ja lasteaedades pakutav toit 50 protsenti mahetoorainest. Kokkuleppe laiem eesmärk on julgustada maaomanikke mahetootmisega alustama, sest praegu on kodumaisest toorainest suur puudus.

Juba praegu on Võrumaa omavalitsuste haridusasutuste, kokku 42 kooli ja lasteaia toit 20 protsendi ulatuses mahedast toorainest. Sellekohane maakonnaülene kokkulepe sõlmiti kuus aastat tagasi ja just selle algatuse tõttu valiti Võrumaa eelmise aasta sügisel Euroopa mahepiirkonnaks.

Juba siis oli mure, kas mahedat toorainet on piisavalt.

"Põhiliseks, mis me turult kätte saame, on hommikuhelbed, piim, keefir, hapukoor, lisaks juurviljad ja nüüd on tulnud vähehaaval ka natuke puuvilju," ütles Punamütsikese ja Tähesära lasteaia toitlustusjuht Kaie Tammik.

Tammik juhib Võru linnas kahes lasteaia toitlustust. Sel kuul katsetab ta esimest korda, kas toitu saaks valmistad ka 50 protsendi ulatuses mahedast toorainest.

"Tegelikult meil läheb päris hästi. Me oleme koostööd saanud teha hulgilaoga, kes ka pakub meile erinevaid võimalusi ja meie pakume neile, et mida võiks tuua rohkem. Me praegu vaatame ja proovime, kuidas me rahaliselt välja tuleksime. Samas tõuseb ka toetussumma lapse pealt," lausus Tammik.

Nelja aasta pärast ehk aastal 2030 peaksid kõik Võrumaa omavalitsuste lasteaiad-ja koolid suutma pakkuda toitu, mis on 50 protsendi ulatuses tehtud mahedast toorainest. Just sellise kokkuleppe sõlmisid Võrumaa omavalitsuste juhid.

Mure tooraine kättesaadavuse pärast pole aga kadunud ja ilma teistest riikidest toorainet ostmata pole võimalik 50 protsendi kokkulepet saavutada.

"Meil räägitakse toidujulgeolekust, aga kui me vaatame, palju neid tootjaid on, kes võimelised pakkuma – ei ole enam neid väikseid aedasid, kus vanaema on käpuli maas. Aga kui me räägime sellest, et me tahaks aasta ringi kohalikku toitu süüa, siis me teame, et selle osakaal on Eestis järjest kahanenud ja see on väljakutse, millega tulebki tegelda," ütles "Mahe ja mure" projektijuht ning mahetalunik Kaja Kesküla.

Kohapealne lootus on, et nüüd, mil Lõuna-Eesti väärinduskeskus on valmis, kuhu kõik tootjad saavad oma toorainet pakkuda, tuleb ka uusi tootjaid juurde. Ühtlasi on Võrumaa arenduskeskuse juures käivitumas programm, kus aidatakse tulevastel ja praegustel aiasaaduste kasvatajatel saada mahetootjaks.