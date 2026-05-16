Tartus toimus kutseõppurite võistlus "Noor meister"

Kutseõppurid panid end Tartus proovile kutsemeistrivõistlustel "Noor meister". Haridus- ja noorteameti kinnitusel on kutseõppe populaarsus noorte seas tõusnud.

Selle nädala neljapäeval ja reedel oli Tartu ülikooli spordihoone kutsehariduse päralt. Esimest korda toimus Tartus oskuste festival "Noor meister", mis toob kokku praegused ja tulevased kutseõppurid.

"Praktiliste oskustega inimesed on tööjõuturul väga-väga hinnatud ja see on ka esimene ja suur näide sellest, kuidas me saame kutseõpet väärtustada ja näidata, milliseid ägedaid võimalusi tegelikult kutseõppeasutustes on," lausus haridus- ja noorteameti kutseõppe keskuse juht Anneli Luik.

"Kutseõpe on väga populaarne ja meil on oodata järgmisel aastal 200 õpilast rohkem kui sel aastal. Noorte hoiakud on kindlasti muutunud positiivsemaks ja koolimajas on tore näha, kuidas noored on rõõmsad, kui nad suudavad oma kätega midagi ära teha. Loomulikult seal taga on ka teoreetilised teadmised, mis seda toetavad," rääkis Tartu rakendusliku kolledži IT-õpetaja Timo Puistaja.

Osa külastajaid said festivalilt ideid, kuhu pärast põhikooli lõpetamist edasi minna.

Festivali korraldab haridus- ja noorteamet koostöös Tartu rakendusliku kolledžiga.

Toimetaja: Marko Tooming

