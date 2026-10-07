Rubio kutsus Venemaad katkusurma kohta rohkem infot jagama

"Ma arvan, et Venemaa peaks ilmselgelt jagama maailmaga rohkem teavet," ütles Rubio ajakirjanikele Islandil. "Me jälgime seda väga tähelepanelikult, tund-tunnilt."

Irkutski oblastis asuva katku uurimisinstituudi laboritöötaja haigestus ja suri reedel seni avalikustamata asjaoludel, mistõttu kehtestati kümnetele inimestele karantiin ning sotsiaalmeedias tekkisid mured võimaliku epideemiaohu pärast.

Venemaa võimud on teatanud, et olukord on kontrolli all.

Rubio sõnul on USA-l olemas meetmed, millega Venemaad aidata, kui olukord osutub seni tunnistatust tõsisemaks, kuid enne sekkumist vajaks Washington rohkem teavet.

USA president Donald Trump ütles teisipäeval ajakirjanikele, et tal on peagi kavas telefonikõne oma Venemaa kolleegi Vladimir Putiniga.

Kui Trumpilt küsiti, mida ütlevad USA luureteenistused Venemaal toimuva kohta, vastas ta: "Praegu peame väga põhjalikke arutelusid, tõenäoliselt saame sellest homme rääkida."

USA saatkond hoiatas ameeriklasi

USA saatkond Moskvas avaldas ametliku hoiatuse seoses kahtlusega, et Irkutski oblastis võis inimene surra kopsukatku ning pole selge, kas ta võis ka kedagi teist nakatada.

Saatkond märkis oma veebilehele pandud teates, et kehtib juba varem antud soovitus Ameerika Ühendriikide kodanikel Venemaale mitte sõita ning kui nad seal on, siis viivitamatult lahkuda, kuna seal on oht nende ebaseaduslikuks kinnipidamiseks ja muudeks julgeolekuohtudeks.

Saatkond tunnistas, et tema võimalused Venemaal viibivaid ameeriklasi abistada on piiratud, eriti väljaspool Moskvat.

Saatkond märkis, et jälgib Irkutski oblastist tulevaid teateid võimaliku kopsukatku juhtumi, inimese surma, karantiini kehtestamise ja haiglate sulgemise kohta.

USA valitsuse töötajate reisimist teatud piirkondadesse võidakse tervise- ja julgeolekuohtude tõttu täiendavalt piirata.

Piirkonnas viibivatel inimestel soovitatakse järgida kohalike meditsiinitöötajate juhiseid, vältida asutusi, kus on kehtestatud karantiin, ning palaviku või hingamisteede sümptomite korral viivitamatult arsti poole pöörduda.

Need, kes on hiljuti haiguspuhangu piirkonda külastanud, peaksid oma tervist jälgima 14 päeva jooksul. Saatkond soovitab samuti uurida kindlustusandjalt meditsiinilise evakuatsiooni võimalust ning koostada lahkumisplaan, mis ei sõltu USA valitsuse abist.

Katkujuhtum sai Irkutski oblastis alguse septembri lõpus, kui sealse katku uurimise instituudi 28-aastane laborant oli kogemata purustanud katkupisikuid sisaldava kolvi ning saanud nakkuse, millesse ta 2. oktoobri öösel Šelehhovi haiglas suri. Umbes 200 temaga kokku puutunud inimest isoleeriti, kuid piirkonna võimud ei ole ametlikult diagnoosi siiani nimetanud.

USA president Donald Trump ütles esmaspäeval, et on olukorrast teadlik, ning lubas Venemaad aidata. Tema sõnul on haigustekitajad muutunud tugevamaks, "nagu armee", mistõttu varem toiminud ravimid on nüüd vähem tõhusad.