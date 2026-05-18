Harju maakohus mõistis mõrvari 18 aastaks vangi

Elyar Isajev külastas mullu 7. septembri varahommikul isiklikul ettekäändel 59‑aastast naist. Kohtumenetluses tuvastati, et kohtumine ei olnud juhuslik – Isajev oli juba enne naise juurde minekut kavandanud tapmist.

Kohus leidis, et Isajev ründas kannatanut noaga, tekitades talle vähemalt 31 noalööki, sealhulgas elutähtsatesse kehapiirkondadesse. Kannatanu suri sündmuskohal saadud vigastuste tagajärjel.

Võttes arvesse vägivalla ulatust, rünnaku julmust ja tekitatud vigastuste hulka, hindas kohus süü suureks ning pidas põhjendatuks prokuratuuri taotletud 18‑aastast vangistust.

Kohus rõhutas ka teo ebatavalist ja ette planeeritud iseloomu. Enne tapmist oli Isajev kogunud teavet politsei ja Tallinna bussijaama kohta ning pärast kuritegu suundus ta Tallinna bussijaama, kust helistas ise häirekeskusesse, teavitas tapmisest ja jäi politsei saabumist ootama.

Isajev selgitas kohtus, et tapmise otsus tekkis tal pärast Fjodor Dostojevski romaani "Kuritöö ja karistus" lugemist ning et ta samastas end romaani peategelase Raskolnikoviga. Samuti seostas ta oma väidetavat samastumist varasemalt diagnoositud terviseprobleemidega ja põhjendas teo ajastust nn verekuuga. Kohus ei tuvastanud siiski ühtegi sellist terviseprobleemi, mis oleks võinud tema käitumist mõjutada.

Lisaks mõistis kohus Elyar Isajevilt välja menetluskulud 12 010 eurot.