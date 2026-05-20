Norstati küsitlus näitab Isamaa edu kasvu Keskerakonna ees

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti värsked küsitlustulemused näitavad, et Isamaa on kasvatanud oma edumaad lähima rivaali Keskerakonna ees.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 26,6 protsenti, Keskerakonda 21,5 protsenti ning Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 14,5 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohal oleva Isamaa toetus on eelmise nädalaga võrreldes veidi tõusnud ja teisel kohal oleva Keskerakonna toetus langenud. Seetõttu on suurenenud Isamaa edumaa Keskerakonna ees, ulatudes viimaste tulemuste põhjal 5,1 protsendipunktini, kommenteeris Norstat.

Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik Erakond, jäädes Keskerakonnast seitsme protsendipunkti kaugusele.

Esikolmikule järgnevad EKRE (13,6 protsenti), Reformierakond (12 protsenti), Parempoolsed (5,9 protsenti) ja Eesti 200 (1,5 protsenti).

Koalitsioonierakondi toetab kokku 13,5 ning riigikogu opositsioonierakondi 76,2 protsenti vastajatest.

Toetus valitsusele Autor/allikas: Norstat/MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 20. aprillist kuni 17. maini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad.

Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,62 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,45 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.