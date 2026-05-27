Norstati küsitlus näitab Reformierakonna toetuse langust

Reformierakonna toetus püsib kerges languses, viimase kahe kuuga on peaministripartei kaotanud ligi kaks protsenti toetust, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös toimuva iganädalase küsitluse kolmapäeval avaldatud tulemustest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 26,7 protsenti, Keskerakonda 21,7 protsenti ning Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda (SDE) 14,3 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad EKRE (13,7 protsenti), Reformierakond (11,6 protsenti), Parempoolsed (5,8 protsenti) ja Eesti 200 (1,9 protsenti).

Reformierakonna toetus püsib kerges langustrendis: viimase kahe kuuga on peaministripartei toetus langenud 1,7 protsendipunkti võrra, märkis Norstat.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 27. aprillist kuni 23. maini, mille käigus küsitleti nelja nädala jooksul 4000 valimisealist Eesti kodanikku.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 13,5 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 76,4 protsenti vastajatest.

Erakonda Eestimaa Rohelised toetas viimaste tulemuste põhjal 1,1 protsenti vastanutest, muid kokku 3,2 protsenti.

Norstat viis küsitlused läbi ajavahemikel 27.04-03.05, 04.05-10.05, 11.05-17.05 ja 18.05-23.05 ning nendele vastas kokku 4000 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil tehti küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad valdava enamuse. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

Uuringu maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurim grupp Isamaa toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,62 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,5 protsenti.