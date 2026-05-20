E-Piim Tootmise müügiprotsess algab lähinädalatel

Pankrot võimaldas ettevõttel lõpetada kallid lepingud Hollandi vähemusaktsionäriga ja alustada ise oma toodangu müüki. E-Piim Tootmise suuromanik, piimandusühistu SCE E-Piim taotleb kohtult ühistu saneerimise algatamist.

E-Piim Tootmise pankrot kuulutati välja 12. märtsil. Võlausaldajad leidsid siis, et Paide piimakombinaat peab jätkama tootmist kolmandiku võimsusega, et tagada varade säilimine Paides, Põltsamaal ja Järva-Jaanis.

"Meil on majas igapäevaselt üle 300 tonni piima, mis võimaldab meil kenasti ennast töös hoida. Me oleme saanud lõpetada suured, rasked, kallid ja siduvad lepingud meie Hollandi omanikega meie toodangu müügiga maailmas. Täna me tegeleme müügiga otse ja seetõttu oleme ka suutnud müügi kasumlikkust enda jaoks mõnevõrra parandada," lausus E-Piim Tootmise tegevjuht Anti Orav.

Orav lisas, et koostöö pankrotihalduritega on hea, kuigi ettevõtte müügiprotsessi algatamine on veninud.

"Mulle teadaolevalt müügiprotsess võiks avaneda lähinädalatel, loodetavasti juba järgmisel nädalal. Ja seejärel saavad kõik potentsiaalsed ostjad tutvuda ettevõttega umbes kahe kuu jooksul. Ja pärast seda tuleb avalik oksjon. Ja kes pakub suurema hinna, see võidab," lausus ta.

E-Piim Tootmise suuromanik, piimandusühistu SCE E-Piim taotles Tartu maakohtult ühistu saneerimise algatamist, et kaitsta piimatootjate nõudeid Paide piimakombinaadi pankrotis. Lõplik otsus peaks tulema nädala jooksul.

"Me oleme olukorras, kus me ootame saneerimist, kuid oleme valmis, et võib juhtuda pankrot," ütles piimandusühistu SCE E-Piim tegevjuht Peep Peterson.

Ühistu on piimatootjaile võlgu 29 miljonit eurot, Petersoni hinnangul on pankroti korral lootus tagasi maksta 10 protsenti piimatootjate võlgadest, saneerimise korral aga 25–50 protsenti.

"Ühistu varad ennekõike on Läti piimatootja Jaunpils Pienotava, see on kõige suurem. Aga meil on ka kauplused Järva-Jaanis ja Põlvas, mida me üritame käigus hoida, nende hinda kõrgel hoida, nende klientuuri hoida. Need on meie peamised varad, aga kindlasti see, et liikmetel on jätkuvalt sadade tonnide kaupa piima päevas," lausus Peterson.