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Algas E-Piim Tootmise varade müük

Majandus
E-Piim Tootmise Paide piimakombinaat
E-Piim Tootmise Paide piimakombinaat Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Majandus

Pankrotistunud E-Piim Tootmise varade müük algas kolmapäeval ning ettevõtte Paide, Põltsamaa ja Järva-Jaani tootmisüksused lähevad augustis avalikule enampakkumisele.

Varad müük toimub kahes suuremas osas: Paide- ning Põltsamaa juustutehase varad alghinnaga 80 miljonit eurot ning Järva-Jaanis asuva piimatööstuse varad alghinnaga kaheksa miljonit eurot.

Müük toimub avaliku enampakkumise vormis ning oksjon algab 7. augustil. Lisaks Eesti investoritele on ostmise vastu huvi tundnud ettevõtted Soomest, Hollandist, Leedust ja Saksamaalt. 

Praegu töötavad E-Piim Tootmine tootmisüksused kuni 30-protsendise võimsusega ning Põltsamaa pakendamisüksus täismahus.

"Võlausaldajad otsustasid, et ettevõtte äritegevus peab pankrotiperioodil jätkuma, kuna sellisel viisil tagatakse varade säilimine parimal moel," ütles E-Piim Tootmine tegevjuht Anti Orav ettevõtte pressiteates. Orava sõnul on klientide teenindamine olnud prioriteet. 

Ettevõte on tasunud pankrotiperioodil piimatootjatele ning teistele partneritele õigeaegselt.

"Töötavad tehased, tubli meeskond ja jätkuv piimatarnete süsteem loovad parimad eeldused uuel omanikul vara kiiremini kasutusele võtta," ütles pankrotihaldur Olev Kuklase.

E-Piim Tootmine Paides asuv uus juustutehas suudab iga päev töödelda kuni 1200 tonni toorpiima. 2025. aastal eksportis ettevõte üle 90 protsendi toodangust. 

Praegu töötab ettevõttes 180 inimest. 

Toimetaja: Jette Mäggi

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