Kodumaine maasikas on müügis 20-eurose kilohinnaga

Tänavused esimesed kodumaised maasikad on valmis. Kilo eest tuleb aga välja käia 20-25 eurot.

Jõgevamaal Marimarta talus korjati esimesed maasikad küll juba mai alguses, kuid nüüd on marjad jõudnud ka müüki. Esimesi maasikaid saab osta vaid talu kasvuhoonete juurest ja sõltuvalt sordist, tuleb täna nende kilogrammi eest välja käia 20–25 eurot.

"Me oleme ise juba kõhud täis söönud. Nüüd jääb müügiks. Meil on siin kaks sorti, Allegro ja Verdi. Verdit praegu korjame, Allegrot tuleb vähem," ütles Marimarta perenaine Janika Lindsalu.

Kui veel mõned päevad tagasi valmis talus üle päeva kuus-seitse kilogrammi maasikaid, siis kolmapäeval korjati marju juba 17 kilogrammi.

Esimesed maasikad on valminud ka Põlvamaal asuvas Tontoli talus, kuid sealsed marjad jäävad veel pererahvale.

"Meil valmisid esimesed maasikad umbes nädal tagasi. Suurem partii hakkab umbes nädala pärast tulema. Püsikliendid ootavad ammu, helistavad, kas juba saab maasikat. Turule me plaanime juuni keskel minna, aga kui tuleb üllatus, et tuleb rutem ja rohkem, eks me läheme varem," ütles Tontoli talu perenaine Tiina Urm.

Juuni keskpaigas oodatakse Tontoli talus ka esimesi avamaa maasikaid. Marimarta talus võiksid avamaa maasikad valmida peale jaanipäeva.

"Meil on selline sort nagu Polka. see tuleb tavaliselt hiljem ja me oleme klimaatiliselt ka sellises kohas, Lõuna-Eestist tagapool, nii et meie maasikad tulevadki hiljem," lausus Lindsalu.

Maasikakasvatajate sõnul on selle suve maasikahinda veel raske prognoosida, kuna ilmad on ettearvamatud. Samas võiks kasvatajate sõnul järgmisel nädalal maasikat juba rohkem olla ja nii ka kilogrammi hind alla 20 euro langeda.