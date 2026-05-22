Päästeameti peadirektori palk tõusis 8000 eurole

Rahandusministeeriumi poolt hiljuti avaldatud andmestikust selgus, et 1. aprilli seisuga oli Klaose põhipalk 6600 eurot. Ehk tõus oli 1400 eurot (21 protsenti). Kui Klaos asus aprillis 2023 päästeameti peadirektoriks, kehtestas tollane siseminister Lauri Läänemets tema põhipalgaks 6400 eurot.

Päästeameti peadirektori palk on teinud viimastel aastatel korraliku tõusu. 2021. aastal oli tollase päästeameti peadirektori Kuno Tammearu palk 5500 eurot ehk viie aastaga on see tõusnud 2500 eurot (45 protsenti).

Palgatõusu 1. maist said teisedki siseministeeriumi või selle haldusala juhid.

Päästeameti Lõuna päästekeskuse juhi Tagne Tähe uus põhipalk on 5550 eurot kuus.

Siseministeeriumi piirivalve- ja rändeosakonna juhataja Janek Mägi, õigusosakonna juhataja Liisa Surva, korrakaitse ja süüteomenetluse osakonna juhataja Indrek Lingi, digi- ja teabehalduse osakonna juhataja Margit Ratniku, välisvahendite osakonna juhataja Tairi Pallase ja rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungase põhipalgaks saab 1. maist 4850 eurot kuus.

Lisaks said kõrgemad palgad ka siseministeeriumi mitmed madalama astme ametnikud.