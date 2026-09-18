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Trumpi ja Xi kohtumisel võib võtmeteemaks kerkida tehisintellekti areng

Välismaa
Tehisintellekt.
Tehisintellekt. Autor/allikas: EBU/ERR
Välismaa

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid veebiväljaandele Politico, et OpenAI tegevjuht Sam Altman, Nvidia tegevjuht Jensen Huang ja Qualcommi tegevjuht Cristiano Amon osalevad järgmisel nädalal Valges Majas toimuval Donald Trumpi ja Xi Jinpingi riiklikul õhtusöögil. See viitab, et tehisintellekt saab Trumpi ja Xi kõneluste peateemaks.

Trumpi ja Xi kohtumine toimub 24. septembril. Kohtumine toimub ajal, mil tehisintellekti kiire areng on tekitanud tehnoloogiatööstuses üha suuremat arutelu selle üle, kuidas vähendada arenenud tehisaru mudelitega seotud riske. Osa ärijuhte soovib, et USA ja Hiina lepiksid kokku ühistes turvastandardites ning piiraksid või aeglustaksid kõige võimekamate mudelite arendamist.

OpenAI pressiesindaja, kes kinnitas Altmani osalemist, viitas tema hiljutistele kommentaaridele. Altman on viimastel päevadel toetanud mõtet aeglustada tehisintellekti arendamist. Ta on öelnud, et juhid võiksid tehisintellekti osas kokkuleppele jõudes saada Nobeli rahupreemia. 

Huang on seevastu olnud tehisintellekti arenguga kaasnevate ohtude suhtes märksa vähem murelik, nimetades kartusi, et tehisintellekt võib inimkonna hävitada, hüsteeriliseks.

Anthropic keeldus kommenteerimast, kas ettevõte sai kutse. Google'i, Meta ja AMD pressiesindajad ei vastanud kommentaaritaotlusele.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

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