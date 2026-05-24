Trump: USA ei kiirusta Iraaniga kokkulepet sõlmima

President Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX / AFP
USA president Donald Trump ütles pühapäeval, et on andnud USA läbirääkijatele korralduse Iraaniga tehingu sõlmimisega mitte kiirustada. Veel päev varem avaldas Trump lootust, et lepe on peaaegu valmis.

"Läbirääkimised kulgevad korrapäraselt ja konstruktiivselt ning ma olen teavitanud oma esindajaid, et nad tehinguga ei kiirustaks, kuna aeg on meie poolel," kirjutas Trump sotsiaalmeedias.

"Blokaad jääb täielikult kehtima, kuni kokkulepe on saavutatud, kinnitatud ja allkirjastatud," lisas ta.

Veel päev varem teatas Trump, et Ühendriikide ja Iraani vaheline lepe on peaaegu valmis ja sisaldab Hormuzi väina avamist. USA välisminister Marco Rubio ütles, et maailm võib pühapäeval häid uudiseid kuulda.

"Kokkulepe on suures osas läbi räägitud ja vajab lõplikku vormistamist Ameerika Ühendriikide, Iraani Islamivabariigi ja mitmete teiste riikide vahel," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediapostituses, nimetades mitmeid Lähis-Ida maid koos Türgi ja vahendaja Pakistaniga.

"Lisaks kokkuleppe paljudele teistele osadele avatakse ka Hormuzi väin," teatas USA president pärast telefonivestlusi mitme Lähis-Ida riigi juhiga.

Trumpi sõnul arutatakse lepingu viimaseid detaile veel, kuid need avalikustatakse peagi.

Telefoniarutelus kokkuleppe üle osalesid Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraatide, Katari, Egiptuse, Jordaania ja Bahreini liidrid. Trump lisas, et pidas eraldi telefonikõne Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga, mis olevat samuti läinud väga hästi.

Trumpi optimistlik postitus järgnes Iraani ametnike avaldustele, mille kohaselt on osaliste vahel endiselt erimeelsusi. 

USA välisministrer Marco Rubio ütles, et pühapäeva jooksul võib tulla teadaanne Iraaniga sõlmitava leppe kohta.

"Usun, et on võimalik, et maailm kuuleb lähitundidel häid uudiseid," ütles Rubio Indias New Delhis ajakirjanikele.

The New York Times kirjutas, et USA ametnike väitel nõustus Iraan Trumpi väljakuulutatud lepingus rikastatud uraanist loobuma.

Kahe USA ametniku sõnul on Iraani ja Ameerika Ühendriikide kavandatava lepingu üks põhielement Teherani ilmne kohustus loobuda oma kõrgelt rikastatud uraani varudest. Täpsemaid üksikasju pole teada, kuid ametnike sõnul nõudis USA Iraanilt, et uraani puudutav kohustus peab esialgses lepingus igal juhul sisalduma.

USA ametnikud ütlesid, et ettepanek ei lahenda küsimust, kuidas täpselt Iraan oma varudest loobub, lükates üksikasjad edasi eelseisva Iraani tuumaprogrammi läbirääkimiste vooru jaoks.

Valge Maja ametnikud ei soostunud väidet kommenteerima.

Laupäeval teatas Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Esmaeil Baqaei, et viimistleb kokkuleppe 14-punktilist raamistikku, mis sillutaks teed kokkuleppele sõja lõpetamiseks USA-ga.

"Mõistliku aja jooksul, 30 kuni 60 päeva jooksul, arutatakse läbi nende punktide üksikasjad ja sõlmitakse lõplik kokkulepe. Praegu tegeleme nende vastastikuse mõistmise memorandumite lõpliku vormistamisega," ütles ta riiklikule ringhäälingule IRIB.

Baqaei sõnul on vaenupoolte vaated teineteisele lähenenud, kuid samas püsivad ka erimeelsused.

"Meie esialgne eesmärk oli koostada vastastikuse mõistmise memorandum, omamoodi 14 klauslist koosnev raamleping," ütles ta riigitelevisioonis. Ta märkis lähenemistrendi Washingtoniga, kuid lisas, et see ei tähenda tingimata, et Ühendriikidega jõutakse olulistes küsimustes kokkuleppele.

Kõneisiku sõnul lisati raamleppe mustandisse nädalaid kestnud USA mereblokaadi lõpetamist ning Hormuzi väina avamist käsitlevad kokkulepped.

"Hormuzi väina küsimus on üks teemadest, mida käsitletakse selles 14-punktilises vastastikuse mõistmise memorandumis, kuid veelgi olulisem on lõpetada Ühendriikide piraatlus rahvusvahelise laevanduse vastu," ütles Baqaei.

Tuumaküsimus raamleppe osa aga ei ole, vaid tuleb arutusele hilisemate, eraldiseisvate läbirääkimiste käigus, lisas ta.

"Selles etapis me tuumaküsimuse üksikasju ei aruta. Me otsustasime seada prioriteediks meie kõigi jaoks pakilise küsimuse: sõja lõpetamise kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis," ütles Baqaei.

Toimetaja: Karin Koppel, Valner Väino

Allikas: AFP-BNS, New York Times

