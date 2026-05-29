Vance: USA ja Iraani kokkulepe vajab veel presidendi heakskiitu

Ameerika Ühendriigid ja Iraan on teinud häid edusamme relvarahu pikendamise kokkuleppe suunas, kuid president Donald Trump ei ole veel valmis seda heaks kiitma, ütles USA asepresident JD Vance.

"Arutame veel paari sõnastusküsimuse üle. Oleme siin teinud palju edusamme," ütles Vance neljapäeval ajakirjanikele mõni tund pärast seda, kui USA allikad olid teatanud, et Washington ja Teheran on kokkuleppele jõudnud.

"Loodetavasti teeme jätkuvalt edusamme ja president on varsti olukorras, kus ta saab lepingu heaks kiita, kuid ilmselgelt on see veel lahtine," lisas Vance.

USA allikad teatasid enne seda uudisteagentuurile AFP, et Ühendriikide ja Iraani läbirääkijad on kokku leppinud 60-päevase relvarahu pikendamise leppe raamistikus, kuid see vajab veel president Trumpi heakskiitu.

Allikad kinnitasid uudisteportaali Axiose teadet, mille kohaselt on osapooled jõudnud kokkuleppele vastastikuse mõistmise memorandumis, et pikendada relvarahu ja alustada läbirääkimisi Iraani tuumaprogrammi üle.

Trump ega Iraan pole teadet esialgu kinnitanud.

Kokkulepe sätestab, et laevaliiklus Hormuzi väinas saab jätkuda piiranguteta, ilma läbisõidumaksude ja häirimiseta ning Iraan peab 30 päeva jooksul eemaldama kõik väina paigaldatud miinid. Vastutasuks tühistavad Ameerika Ühendriigid Iraani sadamate mereblokaadi, kuid ainult proportsionaalselt kaubalaevade liikluse taastumise mahuga.

Memorandum sisaldab ka Iraani kohustust mitte taotleda tuumarelva. Esimeste lahendamist vajavate küsimuste seas on Iraani rikastatud uraani varude kõrvaldamine.

Trump on korduvalt rõhutanud, et Iraan ei tohi omada tuumarelva ühegi kokkuleppe alusel, mis on mõeldud lõpetamaks sõda, mille Ühendriigid ja Iisrael alustasid 28. veebruaril. Habras relvarahu kehtib alates 7. aprillist.

Ühendriikide president ütles kolmapäeval, et ei ole veel Iraani pakkumistega rahul ja hoiatas, et võib "töö sõjaliselt lõpule viia".

Washington ja Teheran süüdistasid neljapäeva hommikul pärast vastastikkuseid rünnakuid teineteist relvarahu rikkumises.