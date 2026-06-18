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USA ja Iraan allkirjastasid kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks

Välismaa
USA president Donald Trump käis Versailles' palees õhtusöögil
USA president Donald Trump käis Versailles' palees õhtusöögil Autor/allikas: SCANPIX/EPA/Michel Euler / POOL
Välismaa

USA president Donald Trump allkirjastas Iraaniga kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Iraan kinnitas, et on samuti allkirjastanud Ühendriikidega kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks.

Allkirjastamisest teatas kolmapäeval USA ametnik uudisteagentuurile AFP. Meediakanal Axios oli enne seda teatanud, et allkirjastamine leidis aset õhtusöögil Prantsusmaa presidendiga. 

"Võin allkirjastamist kinnitada," ütles ametnik, kui temalt küsiti teadete kohta, kas Trump allkirjastas lepingu koopia isiklikult pärast juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumist Versailles' lossis toimunud õhtusöögil.

Iraan kinnitas mõni aeg hiljem, et on samuti allkirjastanud Ühendriikidega kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks.

"Islamabadi vastastikuse mõistmise memorandumi tekst sai lõpliku kuju presidentide allkirjadega. Nüüd on aeg panna proovile kokkuleppe elluviimine," ütles Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Esmaeil Baqaei.

Kokkuleppe eesmärk on tõmmata joon alla 28. veebruaril USA ja Iisraeli alustatud sõjale, mis ajendas Iraani õhurünnakutele naabrite vastu rakettide ja droonidega kogu piirkonnas. See sulges sisuliselt Hormuzi väina, mis on maailmamajanduse jaoks ülioluline veetee.

Teheran nõustus vastutasuks ulatusliku majandusliku leevenduse eest lahjendama oma rikastatud uraani varusid. Leppe teksti kohaselt kohustub Washington koheselt loobuma naftasanktsioonidest, mis halvavad Iraani majandust.

Kui Iraani tuumaprogrammi osas on jõutud lõpliku kokkuleppeni, siis aitavad Ühendriigid kaasa ka piirkonna riikide toetatud 300 miljardi dollari suuruse ülesehitusfondi vabastamisele.

USA ametnikud kinnitasid juba varem dokumendi teksti avaldades, et Iraan võib saada juurdepääsu 300 miljardi dollari suurusele ülesehitusfondile vastavalt Ühendriikidega sõlmitud kokkuleppele.

Samas rõhutasid nad, et Washingtonil ei ole mingit kohustust fondi rahaliselt panustada.

"Teheranil lubataks jätkata naftamüüki kohe pärast seda, kui leping sel nädalal allkirjastatakse. Kõik sanktsioonid aga tühistataks juhul, kui 60-päevase läbirääkimiste perioodi järel jõutakse lõpliku kokkuleppeni," ütlesid USA administratsiooni kõrgemad ametnikud.

Varem oli plaanis, et lepingu allkirjastavad Iraani pealäbirääkija ja parlamendi spiiker Mohammad Bagher Ghalibaf ning USA asepresident J.D. Vance. Iraan teatas, et silmast silma tseremooniat ei ole enam vaja.

USA ja Iraani vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamine Lähis-Ida sõja lõpetamiseks tähendab, et Teheran avab Hormuzi väina viivitamatult ning Ühendriikide blokaad Iraani sadamatele lõpeb koheselt, teatas neljapäeva varahommikul Pakistani peaminister Shehbaz Sharif.

"Memorandum jõustub viivitamata ning esimese sammuna avab Iraani Islamivabariik otsekohe Hormuzi väina ja Ühendriigid tühistavad koheselt mereblokaadi," ütles Sharif.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP/STT

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