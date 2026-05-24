Trump: USA ja Iraani lepe on peaaegu valmis ja sisaldab väina avamist

President Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX / AFP
USA presidendi Donald Trumpi sõnul on Ühendriikide ja Iraani vaheline lepe peaaegu valmis ja sisaldab Hormuzi väina avamist.

"Kokkulepe on suures osas läbi räägitud ja vajab lõplikku vormistamist Ameerika Ühendriikide, Iraani Islamivabariigi ja mitmete teiste riikide vahel," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediapostituses, nimetades mitmeid Lähis-Ida maid koos Türgi ja vahendaja Pakistaniga.

"Lisaks kokkuleppe paljudele teistele osadele avatakse ka Hormuzi väin," teatas USA president pärast telefonivestlusi mitme Lähis-Ida riigi juhiga.

Trumpi sõnul arutatakse lepingu viimaseid detaile veel, kuid need avalikustatakse peagi.

Telefoniarutelus kokkuleppe üle osalesid Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraatide, Katari, Egiptuse, Jordaania ja Bahreini liidrid.

Trump lisas, et pidas eraldi telefonikõne Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga, mis olevat samuti läinud "väga hästi".

Trumpi optimistlik postitus järgnes Iraani ametnike avaldustele, mille kohaselt on osaliste vahel endiselt erimeelsusi. 

Teheran teatas, et viimistleb kokkuleppe 14-punktilist raamistikku, mis sillutaks teed kokkuleppele sõja lõpetamiseks USA-ga, teatas laupäeval Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Esmaeil Baqaei.

"Mõistliku aja jooksul, 30 kuni 60 päeva jooksul, arutatakse läbi nende punktide üksikasjad ja sõlmitakse lõplik kokkulepe. Praegu tegeleme nende vastastikuse mõistmise memorandumite lõpliku vormistamisega," ütles ta riiklikule ringhäälingule IRIB.

Baqaei sõnul on vaenupoolte vaated teineteisele lähenenud, kuid samas püsivad ka erimeelsused.

"Meie esialgne eesmärk oli koostada vastastikuse mõistmise memorandum, omamoodi 14 klauslist koosnev raamleping," ütles ta riigitelevisioonis. Ta märkis "lähenemistrendi" Washingtoniga, kuid lisas, et see ei tähenda tingimata, et Ühendriikidega jõutakse olulistes küsimustes kokkuleppele.

Kõneisiku sõnul lisati raamleppe mustandisse nädalaid kestnud USA mereblokaadi lõpetamist ning Hormuzi väina avamist käsitlevad kokkulepped.

"Hormuzi väina küsimus on üks teemadest, mida käsitletakse selles 14-punktilises vastastikuse mõistmise memorandumis, kuid veelgi olulisem on lõpetada Ühendriikide piraatlus rahvusvahelise laevanduse vastu," ütles Baqaei.

Tuumaküsimus raamleppe osa aga ei ole, vaid tuleb arutusele hilisemate, eraldiseisvate läbirääkimiste käigus, lisas ta.

"Selles etapis me tuumaküsimuse üksikasju ei aruta. Me otsustasime seada prioriteediks meie kõigi jaoks pakilise küsimuse: sõja lõpetamise kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis," ütles Baqaei.

