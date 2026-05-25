Türgi tagandatud opositsioonijuht viis oma peakorteri parlamenti
Türgi märulipolitsei tungis pühapäeval jõuga peamise opositsioonierakonna Vabariikliku Rahvapartei (CHP) peakontorisse, et sealt tagandatud juhtkond välja tõsta. Pühapäeva õhtul marssis CHP tagandatud esimees koos oma toetajatega protesti märgiks parlamenti ja teatas, et erakonna peakorter asub nüüdsest seal.
Türgi kohus tagandas möödunud neljapäeval CHP juhi Özgür Özeli ja tühistas rikkumistele viidates 2023. aasta parteikongressi tulemused, kus Özel esimeheks valiti. Pühapäeval andis Ankara kuberner korralduse peakontoris viibivad inimesed sealt välja tõsta.
CHP nimetas neljapäevast kohtuotsust riigipöördekatseks.
Pühapäeva õhtul marssis CHP tagandatud esimees koos oma toetajatega protesti märgiks parlamenti ja teatas, et erakonna peakorter asub nüüdsest seal. Pärast tagandamist valiti Özel CHP parlamendifraktsiooni esimeheks.
Arvamusküsitluste kohaselt on Özel tõstnud CHP Türgi populaarseimaks erakonnaks.
CHP võitis 2024. aasta kevadel Özeli juhtimisel kohalikud valimised. Valimiskaotus oli valus löök Türgi presidendile Recep Tayyip Erdoğanile ja tema AK Parteile.
Toimetaja: Karl Kivil
Allikas: BNS/STT