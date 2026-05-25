Türgi tagandatud opositsioonijuht viis oma peakorteri parlamenti

Türgi märulipolitsei tungis pühapäeval jõuga peamise opositsioonierakonna Vabariikliku Rahvapartei (CHP) peakontorisse, et sealt tagandatud juhtkond välja tõsta. Pühapäeva õhtul marssis CHP tagandatud esimees koos oma toetajatega protesti märgiks parlamenti ja teatas, et erakonna peakorter asub nüüdsest seal.