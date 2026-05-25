HS: väidetavalt kaotas Bolt Soomes suurhanke üheainsa sõna tõttu

Bolti takso Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Väidetavalt kaotas Bolt Soomes hanke, kuna oli pakkumises kasutanud vale terminit, kirjutab Helsingin Sanomat.

Mai alguses teatas Soome sotsiaalkindlustusamet Kela, et valis 18 piirkonnas välja uued sõiduteenuse pakkujad. Taksonduses on tegemist märgilise otsusega, kuna mõnes piirkonnas moodustavad Kela hüvitatavad sõidud kuni 80 protsenti taksofirmade käibest.

Igasse piirkonda valiti kaks taksoettevõtjat, kes hakkavad aastatel 2027–2030 Kela toetusega sõite teenindama. Lisaks sisaldab leping üheaastast pikendamisvõimalust. 

Eelmisel aastal maksis Kela 3,3 miljoni taksosõidu eest hüvitistena kokku 227 miljonit eurot.

Hankel osales eri piirkondades ka Eestis asutatud sõidujagamisplatvorm Bolt, kuid ettevõtte pakkumine lükati tagasi.

Bolt esitas Kelale vaidlustuse ning turukohtule kaebuse. Bolti Soome turu juht Mikael Uusivuori loodab, et küsimus laheneb Kela laua taga.

"Tegime väga konkurentsivõimelise pakkumise. Täitsime kõik kriteeriumid," sõnas Uusivuori.

Pakkumise tagasilükkamise põhjuseks sai mõiste "teenusepakkuja" kasutamine 97-leheküljelise avalduse ühes osas, kus Bolt olnuks pidanud kasutama terminit "allhankija" või "taksoettevõtja".

Uusivuori hinnangul on tegemist pisiasjaga ning ettevõte saanuks pakkumist täpsustada, kui Kela oleks kevadel ühendust võtnud.

Uusivuori peab hanget ebaõiglaseks, kuna teistele ettevõtetele anti menetluse käigus võimalus oma pakkumist täpsustada. See sai ettevõttele teatavaks siis, kui Kelalt lisaselgitusi küsiti.

"Saime teiste osalejate kohta tehtud otsused ja nägime, et Kela võttis nendega enne otsuse langetamist eraldi ühendust," rääkis Uusivuori. "Kaks neist valitigi lõpuks välja."

Kela hankeüksuse juht Mirke Turunen ütles, et amet ei kommenteeri teemat, kuna vaidlus on turukohtus pooleli.

Uusivuori usub, et Bolt oleks hanke tõenäoliselt võitnud, kui ettevõtet oleks koheldud õiglaselt. "Usume, et vaidlustuse rahuldamise korral oleme tulevikus üks Kela teenusepakkujatest vähemalt Uusimaal ja Päris-Soomes," lausus ta.

Uusivuori sõnul on Kela sõitude pakkumise eesmärk laiendada Bolti äritegevust Soomes. Samuti saaks Bolt tuua Kela sõitudesse uut tehnoloogiat. Näitena tõi ta esile koolisõidud, mille puhul vanemad näeksid reaalajas oma laste teekonda.

Tarbija seisukohast Bolt midagi ei kaota, isegi kui vaidlustus ja kaebus praegu tagasi lükatakse. "Tarbijahindu ei ole plaanis tõsta. Kõrged hinnad jäävad minevikku. Oleme leidnud viisi, kuidas hoida seda seisu püsivana," lisas Uusivuori.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Helsingin Sanomat

HS: väidetavalt kaotas Bolt Soomes suurhanke üheainsa sõna tõttu

