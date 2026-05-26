Iraani president käskis taastada rahvusvahelise internetiühenduse

Iraani president Masoud Pezeshkian andis korralduse taasavada rahvusvaheline internetiühendus, teatas riigimeedia esmaspäeval. Iraani võimud katkestasid kodanike jaoks internetiühenduse välismaailmaga pea kolm kuud tagasi, kui USA ja Iisrael alustasid islamiriigi vastu õhurünnakuid.

Teates viidati Iraani kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete juhile, kuid mehhanism, kuidas ja millal Iraan pärast otsuse langetamist globaalse võrguga taasühendub, on veel teadmata.

Interneti vaatluskeskuse NetBlocksi esmaspäevase andmete kohaselt pole enamik iraanlasi saanud ülemaailmsele veebile ligi pääseda 87 päeva jooksul ning vaid vähestel kodanikel on juurdepääs kallitele ja täiustatud VPN-idele, mis piirangutest mööda hiilivad.

Võimud katkestasid internetiühenduse alates 8. jaanuarist vastusena üle kogu riigi vallandunud valitsusvastastele protestidele. Ühendused normaliseerusid järk-järgult veebruaris, enne kui uus katkestus jõustati pärast USA ja Iisraeli rünnakute algust Iraani vastu 28. veebruaril.

Tavapärastel aegadel on Iraanis juurdepääs ülemaailmsele internetile endiselt tugevalt piiratud paljude veebisaitide tsenseerimise tõttu, samas kui võimud toetuvad üha enam intranetile, et pakkuda ühendatud teenuseid ilma ülemaailmsele veebile toetumata, eriti koolides, mis praegu järgivad veebipõhist õppekava.