X!

Äärmuslik kuumus liigub Ida-Euroopa poole

Välismaa
Poolas Varssavi loomade varjupaigas kuumalaine käes vaevlev koer jahutab end kuuti pandud suplusbasseinis.
Poolas Varssavi loomade varjupaigas kuumalaine käes vaevlev koer jahutab end kuuti pandud suplusbasseinis. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Kacper Pempel
Välismaa

Äärmuslik kuumus hoiab Euroopat nädalavahetusel endiselt oma haardes; hoiatuskaardid on punased vähemalt Prantsusmaal, Saksamaal, Šveitsis, Poolas, Tšehhis, Austrias, Ungaris ja Horvaatias.

Prantsusmaal peaks olukord hiljemalt pühapäeval veidi leevenema, kuid samal ajal liigub kõige hullem kuumus Lääne-Euroopast ida poole. Tšehhis ja Ungaris oodatakse nädalavahetusel temperatuuri tõusu kuni 40 kraadini. Ka Balkanile ennustatakse kõrgeid kuumakraade.

Ungari pealinnas Budapestis korraldatakse laupäeval vaatamata äärmuslikule kuumusele Budapest Pride, mis oodatavalt toob kokku suured rahvahulgad. Korraldajad on soovitanud kuumuse suhtes kõige haavatavamatel inimestel üritusest kõrvale jääda.

Prantsusmaa pealinnas Pariisis lükati laupäevaks kavandatud Pride'i rongkäik edasi. Korraldajad teatasid sellest reedel. Pariisi politsei palus varem, et nädalavahetuseks kavandatud avalikud üritused kuumalaine tõttu ära jäetaks. Politsei teatas, et keelab üritused, kui korraldajad üleskutsega ei nõustu.

Ka Lyoni linna Pride'i rongkäik jäeti ära.

Prantsusmaal piirati kuumalaine tõttu tugevalt ka alkoholi müüki.

Kuigi kuumus andis reedel mõnes Lääne-Euroopa osas veidi järele, higistasid kümned miljonid eurooplased endiselt enam kui 30-kraadises leitsakus.

Ka temperatuurid jätkasid rekordite purustamist. Saksamaal mõõdeti reedel esialgsetel andmetel riigi kõigi aegade kõrgeim õhutemperatuur, 41,3 kraadi.

Suurbritannias ja Šveitsis mõõdeti riikide ilmateenistuste andmetel uued juunikuu soojarekordid. Ida-Inglismaal tõusis temperatuur 37,3 kraadini ja Šveitsis Baselis 38,8 kraadini.

Šveitsis suleti kuumuse tõttu Saksamaa piiri lähedal asuva Euroopa vanima tuumaelektrijaama mõlemad reaktorid. Operaatori sõnul tõusis Beznau tuumajaama jahutamiseks kasutatava jõe veetemperatuur liiga kõrgele.

Eestis on lähipäevil oodata kuni 26 kraadi sooja.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: STT-BNS

Samal teemal

UUS HOOAEG

Suvine kaaslane

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

11:20

Endine Leedu jalgpallur hukkus Ukraina sõjas

11:16

Äärmuslik kuumus liigub Ida-Euroopa poole

11:07

Andrus Vaarik: näitlejale pole tähtis, kas ta mängib komöödiat või tragöödiat

10:54

Janar Muttik: standardlahendusi ei kasutata enam isegi vanglates

10:49

Wimbledoni loos tõi Williamsile soodsa avaringi, Djokovici võib oodata tippduell

10:19

Eesti ratturid tegid Balti meistrivõistlustel puhta töö

10:10

Ukraina raketilöök tabas Venemaa sõjatehast Volgogradis Uuendatud

09:39

Suri keeleteadlane Huno Rätsep

09:29

Iraani koondislane Ramin Rezaeian VAR-i otsusest: me väärisime võitu

09:05

Belgia sai viimaks väravakraanid lahti, Egiptusele piisas viigist

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

26.06

Telia eemaldas telepakettidest kanaleid, hind jäi samaks

26.06

Taani sulges esimese EL-i riigina uksed Ukraina meestele

00:00

Dembele lõi Norrale poole tunniga kübaratriki ja Prantsusmaa võitis grupi Uuendatud

26.06

Suri Venemaa endine kaitseminister Sergei Ivanov

10:10

Ukraina raketilöök tabas Venemaa sõjatehast Volgogradis Uuendatud

26.06

Kohus määras tehisaru loodud valeväidete tõttu kaebajatele trahvid

26.06

Eksperdid: olukord Krimmis läheb aina hullemaks ja kahjustab Putini mainet

26.06

Sõja 1584. päev. Ukraina ründas droonidega Tulas asuvat keemiatehast Uuendatud

26.06

Narva linnavolikogu pidas maratonistungi Uuendatud

26.06

Kaju: Ukraina kaugmaalöögivõime on seadnud Venemaa juhid keeruliste valikute ette

ilmateade

SPORT

11:20

Endine Leedu jalgpallur hukkus Ukraina sõjas

10:49

Wimbledoni loos tõi Williamsile soodsa avaringi, Djokovici võib oodata tippduell

10:19

Eesti ratturid tegid Balti meistrivõistlustel puhta töö

09:29

Iraani koondislane Ramin Rezaeian VAR-i otsusest: me väärisime võitu

loe: kultuur

09:03

Ühe minuti film | Kevin Piperali ja Philip Kaadi "Viimane missioon"

26.06

Uue muusika reede: Katy Perry, Sam Smith, Carly Rae Jepsen, Charli XCX

26.06

Eesti luuletajad esinesid Ühendkuningriigi suurimal luulefestivalil

26.06

Lätist pärit kuraator: meie piirkonnas on loodus alati olnud osa identiteedist

loe: eeter

11:07

Andrus Vaarik: näitlejale pole tähtis, kas ta mängib komöödiat või tragöödiat

26.06

Lätist pärit kuraator: meie piirkonnas on loodus alati olnud osa identiteedist

26.06

Keelesäuts. Võõrkeele aktsendist

26.06

Andres Oja: biitlite fenomeni ei ole siiani suudetud lõpuni seletada

Raadiouudised

26.06

Ukraina ülesehitamine ei piirdu vaid betooniga

26.06

Päevakaja (26.06.2026 18:00:00)

26.06

Südamekodud müüb hooldusteenuste osutamise Kesk-Euroopa tervishoiugrupile

26.06

Narva opositsioon sai lõpuks umbusaldusavaldused sisse anda

26.06

Raadiouudised (26.06.2026 15:00:00)

26.06

Politsei: joobes juhtide arv liikluses on aasta-aastalt vähenenud

26.06

Vähemalt poolsada kirikut vajab katuseremonti

26.06

Laupäeval sajab kohati hoovihma

26.06

Raadiouudised (26.06.2026 12:00:00)

26.06

Tartu Holmi kvartalisse võivad kerkida kuni kaheksakorruselised hooned

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo