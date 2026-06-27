Äärmuslik kuumus liigub Ida-Euroopa poole

Äärmuslik kuumus hoiab Euroopat nädalavahetusel endiselt oma haardes; hoiatuskaardid on punased vähemalt Prantsusmaal, Saksamaal, Šveitsis, Poolas, Tšehhis, Austrias, Ungaris ja Horvaatias.

Prantsusmaal peaks olukord hiljemalt pühapäeval veidi leevenema, kuid samal ajal liigub kõige hullem kuumus Lääne-Euroopast ida poole. Tšehhis ja Ungaris oodatakse nädalavahetusel temperatuuri tõusu kuni 40 kraadini. Ka Balkanile ennustatakse kõrgeid kuumakraade.

Ungari pealinnas Budapestis korraldatakse laupäeval vaatamata äärmuslikule kuumusele Budapest Pride, mis oodatavalt toob kokku suured rahvahulgad. Korraldajad on soovitanud kuumuse suhtes kõige haavatavamatel inimestel üritusest kõrvale jääda.

Prantsusmaa pealinnas Pariisis lükati laupäevaks kavandatud Pride'i rongkäik edasi. Korraldajad teatasid sellest reedel. Pariisi politsei palus varem, et nädalavahetuseks kavandatud avalikud üritused kuumalaine tõttu ära jäetaks. Politsei teatas, et keelab üritused, kui korraldajad üleskutsega ei nõustu.

Ka Lyoni linna Pride'i rongkäik jäeti ära.

Prantsusmaal piirati kuumalaine tõttu tugevalt ka alkoholi müüki.

Kuigi kuumus andis reedel mõnes Lääne-Euroopa osas veidi järele, higistasid kümned miljonid eurooplased endiselt enam kui 30-kraadises leitsakus.

Ka temperatuurid jätkasid rekordite purustamist. Saksamaal mõõdeti reedel esialgsetel andmetel riigi kõigi aegade kõrgeim õhutemperatuur, 41,3 kraadi.

Suurbritannias ja Šveitsis mõõdeti riikide ilmateenistuste andmetel uued juunikuu soojarekordid. Ida-Inglismaal tõusis temperatuur 37,3 kraadini ja Šveitsis Baselis 38,8 kraadini.

Šveitsis suleti kuumuse tõttu Saksamaa piiri lähedal asuva Euroopa vanima tuumaelektrijaama mõlemad reaktorid. Operaatori sõnul tõusis Beznau tuumajaama jahutamiseks kasutatava jõe veetemperatuur liiga kõrgele.

Eestis on lähipäevil oodata kuni 26 kraadi sooja.