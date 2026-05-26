Maruste soovitab kohustusliku riigikaitse teenistuse laiendamist naistele

Endine riigikohtu esimees ja Euroopa inimõiguste kohtunik Rait Maruste (Reformierakond) leiab, et põhiseadusest on raske leida põhjendust, miks riigikaitse ja kaitseväes teenimise kohustus laieneb diskrimineerivalt ainult Eesti kodakondsusega meestele ning mitte naistele.

Ta märkis Lääne Elus ilmunud arvamusloos, et naiste kohustusliku ajateenistuse teema on olnud jutuks asjakohastes militaarringkondades, kuid laiemat ühiskondlikku arutelu sel teemal paraku tekkinud ei ole. Maruste arvates on see kahetsusväärne, põhiseadust ja ohuolukorda eirav.

"Tänane tegelik riigikaitse on paraku sooliselt ebavõrdne, endisaegne. Eriti tõuseb selle teema akuutsus esile tänase riikliku julgeoleku olukorra ja vajaduste kontekstis. Rõhutan, et jutt on just tegevteenistusest ning mitte naiskodukaitsest jt paramilitaarühendustest ja -tegevustest."

"Ainuke selgitus seni kehtivale põhiseadust eiravale praktikale on endisaegse, aastasadu kehtinud mõtteviisi ja praktika jätkumine, et tegevteenistus on ainult meestele. Ehk neile, kel on füüsilist tugevust relvade käsitlemiseks, raskuste tõstmiseks ja kontakttaplusteks. Paraku on see aeg, mõtteviis ja tegevusviis pöördumatult minevikuks saanud."

Maruste sõnul on nüüdisaegses riigikaitses hulgaliselt tegevusi ja funktsioone, mille täitmine ei vaja füüsilist tugevust ja sellekohast ettevalmistust ja see võimaldab kohustusliku riigikaitse teenistuse laiendamist võrdselt mõlemale sugupoolele.

Et võrdne osalus teostuks, tuleb Maruste sõnul lahti öelda endisaegse militaarteenistuse ning -doktriini kammitsaist.

