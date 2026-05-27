Venemaa plaan saata Kuubale kütust kukkus läbi

Tanker Universal, mis vedas umbes 270 000 barrelit diislikütust, lahkus aprillis Venemaalt Kuuba suunas.

Laev ei jõudnudki aga sihtkohta. Selle asemel triivis tanker nädalaid Atlandi ookeanis Sargasso meres, umbes 1600 kilomeetri kaugusel Kuubast kirdes. Seejärel muutis alus kurssi ja võttis suuna Brasiilia poole. The Insideri andmetel viitab see sellele, et USA võimud ei lubanud tankeril Kuubale suunduda.

Kuubat on alates jaanuarist vaevanud energiakriis, mis sai alguse, kui USA väed vahistasid Venezuela diktaatori ja Kuuba liitlase Nicolás Maduro.

The Insideri andmetel on sel aastal Kuubale edukalt naftat toimetanud vaid üks tanker, Anatoli Kolodkin, mis toimetas pärast USA loa saamist kohale umbes 730 000 barrelit naftat.