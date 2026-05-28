Teise samba muudatus toob riigile nelja aastaga 160 miljonit eurot lisakulu

Raha. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Valitsuses heaks kiidetud pensioni teise samba muudatused tekitavad nelja aastaga riigile 160 miljonit eurot lisakulu.

Valitsus otsustas neljapäeval, et edaspidi ei pea inimene enne pensioniiga teisest sambast raha võttes kogu summat välja võtma, vaid seda saab ka osaliselt teha. Ka on tulevikus võimalik teise sambaga taasliituda kiiremini ehk juba viis aastat pärast sellest lahkumist.

Kogumispensionide seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskirjas on välja toodud, et mõlema muudatuse mõjud tasakaalustavad osaliselt üksteist, kuid prognoositavalt riigi maksutulud siiski vähenevad.

Järgmisel aastal jääb riigil muudatustest tingitult saamata 22,1 miljonit eurot tulumaksu, sotsiaalmaksu ja tarbimismakse, 2028. aastal jääb laekumata 39,9 miljonit eurot, 2029. aastal 45,6 miljonit eurot ning 2030. aastal 51,7 miljonit eurot, näitavad eelnõu seletuskirjas välja toodud rahandusministeeriumi arvutused.

Kokku tähendab see nelja aasta jooksul riigile 159,3 miljonit eurot lisakulusid.

Seletuskirjas märgitakse, et kehtivas riigi eelarvestrateegias ei ole eelnõuga kaasnevat kulu arvestatud.

Seadus on kavandatud jõustuma 1. novembril. Osaline raha väljavõtmine ja maksete peatamise järel piiranguteta uuesti kogumise alustamine jõustuksid 1. jaanuaril 2028, sest need vajavad pensioniregistri IT-arendusi. 

Toimetaja: Karin Koppel

