Sotsiaaldemokraadid ja Parempoolsed umbusaldavad Tallinna linnapead Peeter Raudseppa, tuueks selle põhjuseks noortespordi rahastuse vähenemise ning võimuliiduga seotud organisatsioonide toetamise.

Umbusaldusavalduse algatajate sõnul võtab Raudsepa linnavalitsuse koostatud lisaeelarve raha noortespordilt ja investeeringutelt, samas on raha suunatud võimuliiduga seotud organisatsioonidele, sealhulgas MTÜ-le Lüüra ja Veskimetsa ratsaspordibaasiga seotud toetusteks.

Abilinnapea Riina Solmani (Isamaa) abikaasa juhitud Veskimetsa ratsaspordibaasi kuuüür jääb opositsioonisaadikute sõnul 400 euro juurde.

Samuti mainitakse, et lisaeelarves nähakse ette 85 000 euro suurune otsetoetus MTÜ-le Lüüra, mis alles hiljuti pakkus tasuta ruume kasutamiseks möödunud aastal Eestist välja saadetud Konstantin Gorlovi võitlusklubile.

Umbusalduse algatajate sõnul on Lüüra juhatuse liige ka praegu MTÜ volikogu liige, kuuludes Keskerakonna fraktsiooni.

"Peeter Raudsepp lubas saada kõigi tallinlaste linnapeaks, kuid tema esimene lisaeelarve näitab hoopis raha jagamist omadele. 3,5 miljonit eurot võetakse laste ja noorte sportimisvõimaluste, 5 miljonit teede ja tänavate investeeringute ning turvalisema linnaruumi arvelt," ütles sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Joosep Vimm.

"Linnapea, kes manitseb teisi ebavajalike kulutuste eest, tegi aasta alguses eelarves ruumi 21 uuele poliitilisele ametikohale. Nüüd on linna rahaga hoolikalt ümber käia lubanud linnapea leidnud lisaks veel sadu tuhandeid eurosid poliitiliselt seotud organisatsioonidele," lisas Vimm.

Parempoolsete fraktsiooni esimees Indrek Luberg lisas, et mai lõpuga saab Peeter Raudsepal läbi veerand ametiajast: "Paraku näeme, et selle ajaga pole tallinlase elu mitte kuidagi paremaks muutunud. Selle asemel näeme savisaarlikku omadele raha tilgutamist ning maksumaksja enda rahaga häälte ostmist," ütles ta.

"Raudsepp väitis ametisse saades investeeringuid kärpides, et eelmine linnavalitsus oli asjade päriselt valmis ehitamise osas liiga optimistlik ning tema planeeritud investeeringud saavad kõik aasta lõpuks tehtud. Nüüdseks on selgunud, et seegi oli vale. Lisaeelarvega tõmmatakse kriips peale enam kui viiele miljonile eurole plaanitud investeeringutele," sõnas Luberg.

Umbusaldusele kirjutasid alla volikogu liikmed sotsiaaldemokraatide ja Parempoolsete fraktsioonist ning fraktsiooni mittekuuluv endine abilinnapea Pärtel-Peeter Pere, kes varem kuulus Reformierakonda.

Sotsidel ja Parempoolsetel on 79 liikmega volikogus kokku 23 saadikut.