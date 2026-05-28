X!

Sotsiaaldemokraadid ja Parempoolsed umbusaldavad Tallinna linnapead

Eesti
Tallinna linnapea Peeter Raudsepp
Tallinna linnapea Peeter Raudsepp Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Sotsiaaldemokraadid ja Parempoolsed umbusaldavad Tallinna linnapead Peeter Raudseppa, tuueks selle põhjuseks noortespordi rahastuse vähenemise ning võimuliiduga seotud organisatsioonide toetamise.

Umbusaldusavalduse algatajate sõnul võtab Raudsepa linnavalitsuse koostatud lisaeelarve raha noortespordilt ja investeeringutelt, samas on raha suunatud võimuliiduga seotud organisatsioonidele, sealhulgas MTÜ-le Lüüra ja Veskimetsa ratsaspordibaasiga seotud toetusteks.

Abilinnapea Riina Solmani (Isamaa) abikaasa juhitud Veskimetsa ratsaspordibaasi kuuüür jääb opositsioonisaadikute sõnul 400 euro juurde.

Samuti mainitakse, et lisaeelarves nähakse ette 85 000 euro suurune otsetoetus MTÜ-le Lüüra, mis alles hiljuti pakkus tasuta ruume kasutamiseks möödunud aastal Eestist välja saadetud Konstantin Gorlovi võitlusklubile.

Umbusalduse algatajate sõnul on Lüüra juhatuse liige ka praegu MTÜ volikogu liige, kuuludes Keskerakonna fraktsiooni.

"Peeter Raudsepp lubas saada kõigi tallinlaste linnapeaks, kuid tema esimene lisaeelarve näitab hoopis raha jagamist omadele. 3,5 miljonit eurot võetakse laste ja noorte sportimisvõimaluste, 5 miljonit teede ja tänavate investeeringute ning turvalisema linnaruumi arvelt," ütles sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Joosep Vimm.

"Linnapea, kes manitseb teisi ebavajalike kulutuste eest, tegi aasta alguses eelarves ruumi 21 uuele poliitilisele ametikohale. Nüüd on linna rahaga hoolikalt ümber käia lubanud linnapea leidnud lisaks veel sadu tuhandeid eurosid poliitiliselt seotud organisatsioonidele," lisas Vimm.

Parempoolsete fraktsiooni esimees Indrek Luberg lisas, et mai lõpuga saab Peeter Raudsepal läbi veerand ametiajast: "Paraku näeme, et selle ajaga pole tallinlase elu mitte kuidagi paremaks muutunud. Selle asemel näeme savisaarlikku omadele raha tilgutamist ning maksumaksja enda rahaga häälte ostmist," ütles ta.

"Raudsepp väitis ametisse saades investeeringuid kärpides, et eelmine linnavalitsus oli asjade päriselt valmis ehitamise osas liiga optimistlik ning tema planeeritud investeeringud saavad kõik aasta lõpuks tehtud. Nüüdseks on selgunud, et seegi oli vale. Lisaeelarvega tõmmatakse kriips peale enam kui viiele miljonile eurole plaanitud investeeringutele," sõnas Luberg.

Umbusaldusele kirjutasid alla volikogu liikmed sotsiaaldemokraatide ja Parempoolsete fraktsioonist ning fraktsiooni mittekuuluv endine abilinnapea Pärtel-Peeter Pere, kes varem kuulus Reformierakonda.

Sotsidel ja Parempoolsetel on 79 liikmega volikogus kokku 23 saadikut.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Suur spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:54

Kuumas närbunud suursoosik Sinner sai Prantsusmaa lahtistel üllatuskaotuse

16:53

Pillak: üksikvanema toetuse 20-eurone tõus aitab suurimas vaesusriskis olijaid Uuendatud

16:40

Sotsiaaldemokraadid ja Parempoolsed umbusaldavad Tallinna linnapead

16:26

Eesti klubi jõudis esmakordselt noorte Balti liigas finaali

16:24

Suri rahvatantsujuht Maie Orav

16:24

Kallas hoiatas liikmesriike Venemaa lõksu langemise eest Uuendatud

16:16

Ministeeriumi eelnõu lubab politseil nõuda lisaks dokumentidele ka meediafaile

16:13

Galerii: Eesti Kunstiakadeemia tunnustas parimaid noori loojaid

16:10

Kõve: kohtupidamist lämmatab liigne paberimajandus

16:06

Narva opositsioon korraldab võimuvahetuseks omaalgatusliku istungi

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

27.05

Politsei pidas kinni kunstnike liidu rahavarguse kaks kahtlusalust

27.05

Venemaa plaan saata Kuubale kütust kukkus läbi

06:41

Baltimaad arutasid kellakeeramisest loobumist

07:27

Signe Viimsalu: 40 000 esitamata aruannet varjavad miljardites eurodes kahju

11:58

Ülejärgmisel õppeaastal lõpeb talvine koolivaheaeg juba 2. jaanuaril

27.05

Saks: märke sõjategevuse laiendamiseks Venemaa poolt ei ole

06:03

USA relvajõud andsid Iraanile uusi lööke

27.05

Eksperdid: sõjaliseks eskalatsiooniks pole Venemaal jõudu

06:57

Maksejõuetuse menetluse aegunud süsteem võib teha Eestist kurjategijate hüppelaua

15:53

Briti luure: Ukraina sõjas on hukkunud pea 500 000 Vene sõdurit Uuendatud

ilmateade

loe: sport

16:54

Kuumas närbunud suursoosik Sinner sai Prantsusmaa lahtistel üllatuskaotuse

16:26

Eesti klubi jõudis esmakordselt noorte Balti liigas finaali

15:57

Narva Linna Jooksul selguvad ka veteranide Eesti meistrid

15:23

Sarajärvi avalikustas U-21 koondise koosseisu Balti turniiriks

loe: kultuur

16:24

Suri rahvatantsujuht Maie Orav

16:13

Galerii: Eesti Kunstiakadeemia tunnustas parimaid noori loojaid

15:23

Autorite ühingu juht: Eestis on vähe artiste, kelle jaoks on Spotify hea tuluallikas

14:38

Eeva Mägi ootab uue lavastatud doki jaoks lugusid loomevaldkonna nähtamatust vägivallast

loe: eeter

15:23

Autorite ühingu juht: Eestis on vähe artiste, kelle jaoks on Spotify hea tuluallikas

15:14

Spordiarst peab toidulisandite liigset tarvitamist murettekitavaks trendiks

14:37

Psühholoog: valehäbi takistab inimestel depressiooniga seoses abi otsida

12:19

Nukitsa auhinna laureaat Martin Veisman: pilt võiks aidata küsimusi küsida

Raadiouudised

16:00

Perearstide seltsi juht: eraravikindlustus kasvatab ebavõrdsust

15:40

Teise samba taasliitumispiirang lüheneb viiele aastale

15:40

Pakosta: politsei vajab õigust küsida inimestelt kaamerafaile

15:40

Narva opositsioon tahab esmaspäeval Tootsi linnapeaks valida

15:20

Raadiouudised (28.05.2026 15:00:00)

12:35

Reedel sajab kohati vihma

12:30

Illegaalsed piiriületajad on Eesti-Vene piirilt kadunud

12:25

Raadiouudised (28.05.2026 12:00:00)

09:50

Maksejõuetuse menetluse aegunud süsteem soosib vastutustundetut ettevõtlust

09:50

Soomes saab peagi eluasemelaenu kuni neljakümneks aastaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo