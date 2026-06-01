Ots kell 13.15: erikomisjon arutab riigiteenistujate erasektorisse liikumise riske

Riigikogu korruptsioonivastases erikomisjonis on esmaspäeval arutusel huvide konflikti risk riigiteenistujate liikumisel erasektorisse. Kell 13.15 algavat avalikku istungit saab vaadata ERR-i portaalist.

Istungile on kutsutud juhtiv riigiprokurör Alar Lehesmets, kaitseministeeriumi julgeoleku- ja sisekontrolli osakonna juhataja Ahto Soorm, kaitsepolitseiameti esindaja Taavi Teder, politsei- ja piirivalveameti korruptsioonikuritegude büroo juht Aivar Sepp, Riigi kaitseinvesteeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher, kaitseväe esindaja, SmartCapi esindaja.

Kapo hoiatas oma hiljuti avaldatud aastaraamatus, et Eesti riigi väiksuse tõttu võivad otsustaja ja ettevõtja olla tihedalt seotud, mistõttu oleks vaja sadade miljoniteni küündivate riigihangetega seotud ametnikele rakendada ametist lahkudes nn mahajahtumise aega. Kapo pidas silmas eeskätt kaitsevaldkonda.