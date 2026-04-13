X!

Kapo hoiatab pöördukse efekti eest riigikaitse ametikohtade puhul

Eesti
{{1776070800000 | amCalendar}}
Kaitsetööstuse näitus (foto on illustreeriv) Autor/allikas: Gregor Jürna
Eesti riigi väiksuse tõttu võivad otsustaja ja ettevõtja olla tihedalt seotud, mistõttu oleks vaja sadade miljoniteni küündivate riigihangetega seotud ametnikele rakendada ametist lahkudes nn mahajahtumise aega, leiab kaitsepolitseiamet.

"See aitaks vältida huvide konflikti, kus eelmisel töökohal saadud info, võrgustikud jne mõjutavad tuntavalt järgmisel töökohal tehtavaid otsuseid. Viimastel aastatel on märgata nn pöördukse efekti riigikaitsega seotud juhtivate ametikohtade puhul," hoiatas kapo.

Avalike vahendite ausa ja võrdse kasutamise põhimõtte järgimiseks on kapo hinnangul vajalik vältida olukordi, kus ettevõtjad taotlevad riigikaitseks mõeldud toote arendamiseks riigi toetust endistelt kolleegidelt.

Riigikaitseliste ja energiasektori investeeringute puhul tekitab kapo arvates korruptsiooniohtu investeeringute suurus ja kiirustamise surve.

"Eesti kaitsetööstuse arendamine ja energiasõltumatuse suurendamine on ülimalt oluline, kuid rahalised otsused peavad olema tehtud erapooletuse ja võrdsuse põhimõttel. Võttes arvesse investeeringute suurust, on vaja järjepidevat auditeerimist ja uusi lahendusi kontrolli suurendamiseks, näiteks nn vastasmeeskondade rakendamisega, kes otsivad hankeprotsesside kitsaskohti valdkondades, mis on salastatud riigikaitse huvides," kirjutati aastaraamatus.

Eestis on viimastel aastatel mitmed juhtivad sõjaväelased, aga ka kaitsehangetega tegelenud riigiametnikud siirdunud kaitsetööstuse ettevõtetesse.

Kapo peadirektor Margo Palloson ütles, et kaitsepolitsei on riigikaitse tippjuhtide erasektorisse siirdumist arutanud kaitseministeeriumiga, et leida mõistlikud piirangud.

"Kindlaid kuid või aastaid või seda viisi ei ole kokku lepitud. Aga kaitsepolitseina toetame, et oleks mingisugune süsteem ja lahendus, kuidas see toimub. Ütleme, ametnik ei tohiks asuda sellesse ettevõttesse, mille suhtes ta alles hiljuti otsuseid tegi – võib-olla veidi leebem on, et ta võib selles sektoris või valdkonnas töötada, võib näiteks kaitsevaldkonnas, kaitsesektoris töötada, aga mite nendes ettevõtetes (mille suhtes ta on varem otsuseid langetanud)," lausus Palloson.

"Võib-olla on ka iga ministeeriumi enda roll, kuidas nad sõnastavad ohu vältimise meetmed, mis on piirangud, mida tohib ja ei tohi teha. Oleme väga seda meelt, et mingi lahenduse peame leidma," lisas ta.

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:34

Otse kell 13.15: riigikogu erikomisjon arutab Omniva erastamist

12:26

Kapo hoiatab pöördukse efekti eest riigikaitse ametikohtade puhul Uuendatud

12:23

VIDEO | Minnesota tervitas legendaarset Garnetti valju aplausiga

12:20

Raadiouudised (13.04.2026 12:00:00)

12:08

Magyar võrsus valitsevast eliidist selle kukutajaks

11:59

Eesti poliitikud Ungari valimistest: Euroopa või propaganda võit

11:50

Kaldvee ja Lill said Praha MK-etapil viienda koha

11:49

Fotod: Tallinna Raekoja platsile on tekkinud suured lained

11:48

"Teise mätta otsast": metsik tühermaapeenar säästab kastiaiast enam loodust

11:23

Palloson: Venemaa üritab Eestis rahu õõnestada sotsiaalmeedias, lihtsalt ja odavalt Uuendatud

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo