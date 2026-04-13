Kapo hoiatab pöördukse efekti eest riigikaitse ametikohtade puhul

"See aitaks vältida huvide konflikti, kus eelmisel töökohal saadud info, võrgustikud jne mõjutavad tuntavalt järgmisel töökohal tehtavaid otsuseid. Viimastel aastatel on märgata nn pöördukse efekti riigikaitsega seotud juhtivate ametikohtade puhul," hoiatas kapo.

Avalike vahendite ausa ja võrdse kasutamise põhimõtte järgimiseks on kapo hinnangul vajalik vältida olukordi, kus ettevõtjad taotlevad riigikaitseks mõeldud toote arendamiseks riigi toetust endistelt kolleegidelt.

Riigikaitseliste ja energiasektori investeeringute puhul tekitab kapo arvates korruptsiooniohtu investeeringute suurus ja kiirustamise surve.

"Eesti kaitsetööstuse arendamine ja energiasõltumatuse suurendamine on ülimalt oluline, kuid rahalised otsused peavad olema tehtud erapooletuse ja võrdsuse põhimõttel. Võttes arvesse investeeringute suurust, on vaja järjepidevat auditeerimist ja uusi lahendusi kontrolli suurendamiseks, näiteks nn vastasmeeskondade rakendamisega, kes otsivad hankeprotsesside kitsaskohti valdkondades, mis on salastatud riigikaitse huvides," kirjutati aastaraamatus.

Eestis on viimastel aastatel mitmed juhtivad sõjaväelased, aga ka kaitsehangetega tegelenud riigiametnikud siirdunud kaitsetööstuse ettevõtetesse.

Kapo peadirektor Margo Palloson ütles, et kaitsepolitsei on riigikaitse tippjuhtide erasektorisse siirdumist arutanud kaitseministeeriumiga, et leida mõistlikud piirangud.

"Kindlaid kuid või aastaid või seda viisi ei ole kokku lepitud. Aga kaitsepolitseina toetame, et oleks mingisugune süsteem ja lahendus, kuidas see toimub. Ütleme, ametnik ei tohiks asuda sellesse ettevõttesse, mille suhtes ta alles hiljuti otsuseid tegi – võib-olla veidi leebem on, et ta võib selles sektoris või valdkonnas töötada, võib näiteks kaitsevaldkonnas, kaitsesektoris töötada, aga mite nendes ettevõtetes (mille suhtes ta on varem otsuseid langetanud)," lausus Palloson.

"Võib-olla on ka iga ministeeriumi enda roll, kuidas nad sõnastavad ohu vältimise meetmed, mis on piirangud, mida tohib ja ei tohi teha. Oleme väga seda meelt, et mingi lahenduse peame leidma," lisas ta.