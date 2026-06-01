X!

Gaasivõrk kehtestas koduklientidele 7,32-eurose püsitasu

Majandus
Gaasipliit
Gaasipliit Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Majandus

Gaasivõrk tõstab suvel hindu: koduklientidele hakkab alates augustist kehtima püsitasu 7,32 eurot kuus ning tarbitud gaasikogusel põhinev tasu, ärikliendid peavad hakkama maksma võimsustasu.

Gaasivõrk saatis mai lõpus oma klientidele kirja, kus teavitas neid uuest hinnamudelist, mille järgi hakkab koduklientidele kehtima püsitasu 5,90 eurot kuus. Koos käibemaksuga tähendab see 7,32-eurost lisakulu.

Samuti lisandub arvele tarbitud gaasikogusel põhinev tasu, mille ühikuhind on koos käibemaksuga 0,008955 eurot kilovatt-tunni eest.

"Palume tähele panna, et mõõtepunkti püsitasu rakendub kõigile kehtiva võrgulepinguga mõõtepunktidele ka juhul, kui gaasi ei tarbita või gaasivarustus on ajutiselt katkestatud," rõhutas maagaasi jaotusvõrguettevõte.

Hinnagruppi "Kodu," millele mõõtepunkti püsitasu ja tarbitud gaasikogusel põhinev tasu kehtima hakkab, kuuluvad kõik kodukliendid. Samal ajal langeb tarbimispõhine tasu üle 40 protsendi.

Ärikliendid, kellele mõõtepunkti püsitasu ei kehtestata, lisandub kuus võimsuspõhine hind, mis jääb sõltuvalt võimsusest vahemikku 2,58 eurost kuni 5,04 euroni ja sellele lisandub käibemaks. 

Gaasivõrgu juhatuse esimees Triinu Tamm ütles ERR-ile, et ettevõte liigub üksnes tarbimisest sõltuvalt hinnamudelilt üle osaliselt võimusest sõltuvale hinnamudelile.

"Uue hinnamudeli eesmärk on tagada gaasi jaotusvõrgu töökindlus ja jätkusuutlikus ning võrguteenuse kulude õiglane ja läbipaistev jagamine gaasitarbijate vahel," sõnas Tamm.

Gaasivõrgu hinnangul jääb võrguteenuse kogukulu uue hinnamudeli rakendumisel keskmisele kodukliendile üldjuhul samale tasemele senisega ning keskmisest suurema gaasikasutusega koduklientidel võib kogukulu isegi väheneda.

"Keskmises korterelamus, kus gaasi võrguleping on sõlmitud korteriühistu nimele, jääb võrguteenuse kogukulu üldjuhul samuti senisele tasemele. Majades, kus lepingud on sõlmitud üksikute korterite kaupa ja tarbimine on väike, korteri võrguteenuse kogukulu suureneb," tõdes Tamm.

Tema sõnul jääb ka äriklientide aktiivses kasutuses olevate mõõtepunktide kogukulu senisega sarnasele tasemele. Kulu suureneb ilma püsiva tarbimiseta äriklientidel, kes hoiavad gaasiliitumist varustuskindluse tagamiseks.

Tamm märkis, et püsitasu või kuutasu on taristupõhiste teenuste hinnastamisel tavapärane lahendus, mis aitab katta taristu haldusega seotud püsikulusid.

"Püsitasu põhimõtte on Eestis kasutusele võtnud nii interneti- ja sideteenuseid kui ka mitmed vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütteteenuseid osutavad ettevõtted, nüüd on sinna suunas liikumas ka gaasiettevõtted. Sama põhimõte on kasutusel ka elektri võrguteenuses ampritasu näol ning naaberriikide gaasivõrkudes," põhjendas Tamm.

Ta lisas, et Lätis on kasutusel gaasi võrguteenuse hinnad, kus püsitasu sõltub ühendusvõimsusest ja muutuvtasu tarbitud gaasi mahust, Leedus aga kasutatakse samuti püsitasu ja tarbimispõhise tasu kombinatsiooni.

Soomes kehtib osale koduklientidest fikseeritud kuupõhine püsitasu ning teistele kliendigruppidele kuupõhise püsitasu ja tarbimispõhise tasu kombinatsioon.

"Meie naaberriikide praktika, kellega oleme ühiselt Balti-Soome gaasiturul, kinnitab, et võrguteenuse hinnastamisel tuleb eristada püsikulusid," ütles Gaasivõrgu juhatuse esimees.

Gaasivõrgu uue võrguteenuse hinnamudelit menetles ettevõte koostöös konkurentsiametiga ning lisaks konsulteeris huvigruppidega, kelle seas olid Eesti Korteriühistute Liit ja Eesti Omanike Keskliit.

Toimetaja: Karin Koppel

heategu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

15:17

Uusorg püstitas seitsmevõistluse U-20 vanuseklassi Eesti rekordi

15:12

Laste Maailm kolis pika ajalooga esinduspoe Tallinna südalinnast ära

14:48

Miljardi kirjega valguatlas kiirendab täppis- ja vähiravimite arendust

14:44

Aktsionärid kiitsid Ekspress Grupi Tallinna börsilt lahkumise heaks

14:37

Pašinjan lükkas tagasi Venemaa üleskutse korraldada EL-i referendum

14:32

Brasiilia ja Saksamaa said kontrollmängudes suured võidud

14:31

Galerii: Tallinnas toimus neljandat korda laste džässifestival Kräsh

14:25

Teadlased püüavad Ebolat ennetada esmakordselt viirusevastase tabletiga

14:23

Kultuurikomisjon vaagis ERR-i nõukogu reformi, otsuseid ei tehtud

14:21

Ryanair sügisest enam Tallinnast Berliini ei lenda

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

31.05

Tilga tegi viimaste aastate parima võistluse, Ehammerilt ligi 8800 punkti Uuendatud

31.05

Sõja 1558. päev: Ukraina tabas naftatehast Saratovis Uuendatud

31.05

Jalgpallifännidele valmistavad muret USA-s peetava MM-i piletihinnad

08:18

Prantsuse presidendivalimistel võib täituda Euroopa Liidu õudusunenägu

00:15

Soome tuli kuldse väravaga viiendat korda maailmameistriks

12:54

Prantsuse merevägi peatas Vene varilaevastiku tankeri Uuendatud

31.05

Norra hokimehed võitsid dramaatilisel moel esimese MM-medali

11:10

Zelenski näeb kuni talveni võimalust rahukõnelusteks Uuendatud

11:03

Riigikohus tühistas MTÜ Meie Nursipalu taotlusel RMK raieload

06:43

Eelnõu muudab tiheasustusaladel ehitamise lihtsamaks

ilmateade

loe: sport

15:17

Uusorg püstitas seitsmevõistluse U-20 vanuseklassi Eesti rekordi

14:32

Brasiilia ja Saksamaa said kontrollmängudes suured võidud

14:02

Hannes Soomer naaseb tippsarja etapilt kahetiste tunnetega

13:44

Mihkels: kui saan võistelda parema sprindisuunitlusega tiimiga, olen rohkemaks võimeline

loe: kultuur

14:31

Galerii: Tallinnas toimus neljandat korda laste džässifestival Kräsh

14:13

Rahvusvaheline õudusmenuk "Tagatoad" kogus Eesti kinolevis avapäevadega üle 7000 külastuse

13:21

Kultuuriportaal soovitab: Peeter Simmi lühidokumentaal "Mitut värvi haldjad" Jupiteris

12:46

Kirjanike liit ja Värske Rõhk korraldavad taas noorte tõlkijate võistluse

loe: eeter

11:49

Esmaabikoolitaja: trauma korral on külm esimene abimees

11:33

Eeva Mägi: tihti on piir loomingu ja manipulatsiooni vahel õhkõrn

10:04

Maitsetaimede regulaarne lõikamine teeb taime lopsakamaks

07:39

Samosti asemel hakkab Vikerraadios saadet juhtima Jaagant

Raadiouudised

13:25

Enamik tudengeid peab kõrghariduse omandamiseks kooli kõrvalt tööl käima

13:20

Ryanair lõpetab sügisest otselennud Tallinnast Berliini

13:20

Bulgaariat ootab EL-i ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus

13:15

Riigikogus olev eelnõu muudab tiheasustusaladel ehitamise lihtsamaks

12:15

Raadiouudised (01.06.2026 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (01.06.2026 09:00:00)

31.05

Uluki-õnnetusi juhtub Eestis rohkem hommikul ja õhtul

31.05

Reedel toimusid Seto pitsi päevad

31.05

Sünnitusjärgne tugi Eestis on killustunud ning vajab perekesksemat lähenemist

31.05

Lõppemas on Eesti fosforiidiuuringute teine etapp, mis määrab edasise suuna

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo