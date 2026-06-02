Tartu läheb Jaamamõisa arendamisega edasi

Tartu linnavalitsuse algatatud detailplaneering võiks tulevikus võimaldada Jaamamõisa linnaosasse, circa 4,7 hektarile rajada nii korterelamuid kui ka ärihoone. Seesugune arendus võiks aidata lõpuni välja kujundada kogu Jaamamõisa linnaosa, mida nõukogude ajal erinevalt teistet Tartu piirkondadest tervikuna valmis ei ehitatud.

Tartu linn soovib koostada ja algatada Jaamamõisa linnaosas kolme linnale kuuluva krundi – Ladva tänav 25, Põhja pst 22 ja Põhja pst 30 ning nende lähiala detailplaneeringu. Hoonestamata krundid asuvad Eesti Rahva Muuseumist ligikaudu kahe kilomeetri kaugusel, paar aastat tagasi rajatud Põhja puiestee ja Muuseumi tee läbimurde ääres. Praegu on seal roheala, mis osaliselt kaetud kõrghaljastusega. Planeeringuala suurus on umbes 4,7 hektarit.

"Linn ikkagi püüab omale kuuluvaid kinnistuid, mis täna tühjana seisavad, väärindada mõistlikumalt. Kehtiv detailplaneering on väga vana ja ei vasta tänasele ruumi planeerimise loogikale ega ka tänasele üldplaneeringule," selgitas Tartu abilinnapea Kertu Vuks.

1996. aastal kehtestatud detailplaneeringu järgi on alale määratud ehitusõgus rida- ja väikeelamute rajamiseks. Linnaarhitekt Jiri Tintera rääkis aga, et linna 2021. aastal kehtestatud üldplaneering lubab alale ehitada ka korterelamuid- ja ärihooneid:

"Seal ringtee ääres on üks ärimaa, kuhu on võimalik ehitada kuni viiekorruselist ärihoonet ja ülejäänud alal on siis ette nähtud kuni neljakorruselised korterelamud. Me selle uue detailplaneeringuga viime ellu selle, mis on ette nähtud üldplaneeringus," lausu Tintera.

Jaamamõisa linnaosale, mida nõukogude ajal tervikuna valmis ei ehitatud, võiks kavandatav arendus anda uue hoo, lisas linnaarhitekt.

"Ehk seal on jäänud päris palju hoonestamata kinnistuid, mis Tartu kontekstis on üpris haruldane ja me proovime anda selle detailplaneeringuga visiooni terve selle ala hoonestamiseks."

Eesmärk on planeeringuga tuua ka linnaosa inimestele teenuseid ja ajaveetmisvõimalusi lähemale, rääkis Vuks.

"Jaamamõisa on põnev, arenev piirkond. Praegu linnal on käimas ka Jaamamõisa oja projekti koostamine, selle aasta teises pooles algavad ka ehitustööd seal, et see piirkond saaks paremini ühendatud ka linnaga. Selle planeeringualal kõrval hakkab olema ka selline mõnus roheala, mis siis võiks anda kogu piirkonnale uut väärtust. Ja täna ka Tartu valla poolt tulevad vastu mitmed suured arendusalad. See on kahtlemata üks kiiresti arenev piirkond täna Tartus," tõdes Tintera.

Tintera sõnul võiks detailplaneeringu koostamine võtta umbes aasta, läbi tuleb viia ka vähemalt kolme kutsutud osalisega arhitektuurivõistlus.