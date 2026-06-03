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Prokuratuur esitas Valga mõrvajuhtumis süüdistuse kuuele inimesele

Eesti
Prokuratuur
Prokuratuur Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles esitas kuuele inimesele süüdistuse seoses 37-aastase Valga mehe peksmise ja mõrvaga tänavu aprillis.

Prokuratuur süüdistab 43-aastast Kaie Kruusamägi mõrvale kihutamises ja kaasaaitamises ning kehalisele väärkohtlemisele kihutamises, 19-aastast Kermo Rajametsa mõrvas ja kehalises väärkohtlemises, 15-aastast noormeest mõrvas ja röövimises, 18-aastast noormeest (teo ajal alaealist) mõrvas, 19-aastast Kevin Kruusamägi kehalises väärkohtlemises. 24-aastast Carlos Pikka ja kõiki teisi süüdistatakse ka raske tervisekahjustuse tekitamises.

Süüdistuse järgi kihutas Kaie Kruusamägi tänavu kevadel korduvalt 15-19-aastaseid noorukeid, kes püüdsid talle meele järele olla, kannatanut füüsiliselt väärkohtlema. Esimest korda ründasid märtsis kannatanut Kermo Rajamets ja Kevin Kruusamägi, kellele esitati selle tõttu süüdistus kehalises väärkohtlemises.

3. aprilli õhtul kutsus Kaie Kruusamägi kannatanu endaga kohtuma ning ühiselt veedeti aega ja tarvitati alkoholi seltskonnas, kus olid ka süüdistatavad noormehed.

Süüdistuse järgi kihutas Kaie Kruusamägi viit noorukit kannatanut peksma ja tema peksmises osalesid aktiivselt Kermo Rajamets, 15-aastane noormees, 18-aastane noormees, Kaie Kruusamägi ning väiksemal määral Kevin Kruusamägi ja Carlos Pikk.

Süüdistuse kohaselt jäeti abitus seisundis kannatanu pärast peksmist murule lebama ning süüdistatavad läksid Kaie Kruusamägi elukohta alkoholi jooma.

Süüdistuses seisab, et samal ööl pärast korteris alkoholi tarvitamist läksid Kermo Rajamets, 18-aastane noormees ja 15-aastane noormees abitult lebanud kannatanu juurde tagasi. Seejärel pussitas Kermo Rajamets kannatanut mitukümmend korda, misjärel lohistasid kolm süüdistatavat ta Pedeli paisjärve sillale ning viskasid kannatanu vette.

Vanemprokurör Ingmar Laasi sõnul esitas prokuratuur süüdistuse mõrvas, sest kogutud tõendite põhjal on ilmne, et tapmine oli julm ja kannatanut piinav.

Kaie Kruusamägil on süüdistuses kandev roll, sest süüdistuse versiooni järgi kannatanut peksti ja hiljem tapeti just tema kihutamise ja kaasaaitamise tõttu.

Mõrva eest süüditunnistamisel võib kohus seaduse järgi karistada kaheksa- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega. Alaealise toimepanija korral on seaduse järgi maksimaalne karistus kümme aastat vangistust.

Kohtueelse menetluse viis läbi Lõuna prefektuur, menetlust juhtis Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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