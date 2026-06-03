Läti ja Soome arendavad välja uue soomukisüsteemi

Läti ja Soome kaitsetööstusasutused on leppinud kokku, et alustavad ühiselt uue soomukisüsteemi väljatöötamist, teatas Läti kaitse-, logistika- ja hankeamet (VALIC) kolmapäeval uudisteagentuurile BNS.

Lepingule kirjutasid eelmisel nädalal Tamperes alla VALIC-i juht, kolonelleitnant Alans Andrulis ja Soome kaitseväe logistikaväejuhatuse ülem, kindralmajor Tero Ylitalo.

Leping näeb ette ühise soomukisüsteemi (CPV) ja sellega seotud tehnoloogiate arendamist ning nende süsteemide tulevase seeriatootmise ja hankimise võimalust. Uue süsteemi väljatöötamine kestab eeldatavasti kolm aastat.

Ühisprojekti eesmärk on arendada välja kaasaegseid, soomustatud ja militaarklassi sõidukeid, mis vastavad mõlema riigi relvajõudude operatiivnõuetele, pakkudes samal ajal pikaajalisi koostöövõimalusi kaitsevõime arendamisel ja hangetes.

"See leping on oluline samm Läti ja Soome kaitsekoostöö tugevdamisel. Sõjaliste platvormide ühine arendamine võimaldab ressursse tõhusamalt kasutada, edendab tehnoloogilist arengut ning loob eeldused mõlema riigi relvajõudude koostöövõimeliste võimete arendamiseks," ütles VALIC-i juht.

Nagu varem teatatud, allkirjastas Läti 30. augustil 2021 Soome-Läti-Rootsi-Saksamaa valitsustevahelise koostööprogrammi 2021 raames raamlepingu, mis sisaldas tellimust enam kui 200 Patria 6x6 soomuki soetamiseks. Neid soomukeid toodetakse praegu Lätis.