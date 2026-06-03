X!

Ujumishooaja eel korraldati Pärnus lastele veeohutuspäev

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Pärnus korraldati ujumishooaja eel päästeameti eestvedamisel veeohutuspäev, kus osalenud 200 last said harjutada, kuidas inimest päästa ja abi kutsuda. Päästeameti sõnul räägitakse lastele kodus veeohutusest üha vähem.

Pärnu päästekomando näitas lastele, kuidas käib vees ohtu sattunud inimese päästmine. Edasi said 200 last ise proovida, kuidas ohtlikus olukorras käituda. Lisanna ja Rasmus pidasid kõige põnevamaks inimese päästmise harjutamist.

"Harjutame, kuidas päästa inimest asjadega, mis sul on tegelikult ka kaasas, et kui ei olegi päästerõngast, siis saad kasutada näiteks kotti ja palli. Ma arvan, et kui ongi niisugune olukord, siis ma saaks kindlasti hakkama," ütles Pärnu Kuninga tänava kooli 6. klassi õpilane Lisanna.

"Näiteks ma saan kasutada nööri, saan kasutada igasuguseid asju, et päästa, kuid me peame alati olema kükitamise asendis ja kahe käega tõmbama. Muidu ei tule midagi sellest välja," lausus Pärnu Kuninga tänava kooli 6. klassi õpilane Rasmus.

Lisaks õppisid lapsed, kuidas saada aru, kas inimene on teadvusetu ja mida siis teha.

"Sa pead pulssi kontrollima, pead hingamist kontrollima ja siis sa saad teada. Kui ta võib-olla magab, siis sa hüüad, et tere, mis juhtus või raputad teda, sest siis sa saad aru, kas ta magab või ta on teadvusetu," sõnasid Pärnu Mai kooli 3. klassi õpilased.

Politsei merepäästjad õpetasid veel viskeliini ja päästerõnga kasutamist.

"Vette on asetatud meil ettekujutatav kannatanu, milleks on meil punast värvi poi ja kalda pealt suunaga poile viskame siis kahte merepäästevahendit," ütles Pärnu politseijaoskonna merepääste grupijuht Sander Kobolt.

Ka said lapsed proovida, kuidas käib selga päästevest.

"Kõige olulisem päästevesti selgapanekul on see, et tuleb valida õige suurus endale. Valida kilode järgi omale suurus ja siis õigesti kinnitada, et midagi ei jääks rippuma kuskilt lahti. Kõik nöörid kinni, lukk kinni, klambrid õigesti reguleerida, jalge vahelt läbi ja siis on ta turvaliselt seljas ja hoiab hästi," lausus Rauksi vabatahtliku päästekomando päästja Kärt.

Kui väikelaste puhul on rannas põhimure nende kadumine, siis suuremate laste puhul oma võimete ülehindamine.

"Niisugused müramised, hullamised ja loodusega mitte arvestamine. Ikkagi tuleb pidada silmas, et ohtlik olukord võib tekkida väga kiiresti," ütles Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Irje Tammeleht.

Tammeleht tuletab meelde, et suve hakul aktiivse ujumisperioodi eel tuleks vanematel lastega ohtudest juttu teha.

"Meie ohuteadlikkuse hinnang nii tuleohu kui veeohu puhul näitas seda, et üha vähem ja vähem räägitakse kodus veeohutusest ja tuleohutusest. Kutsun üles ikkagi oma lastega rääkima, suhtlema," sõnas Tammeleht.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

spordipidu

eesti suusatamise lugu

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:54

ETV spordisaade, 3. juuni

21:50

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:29

Kuivonen ja Jürgenson alustavad MK-etapil põhiturniirilt

21:26

Eesti Põllumajandusmuuseumis saab avastada nõukogudeaegset sööklat

21:25

Ujumishooaja eel korraldati Pärnus lastele veeohutuspäev

21:25

Neljapäeval on sooja kuni 26 kraadi

21:23

Viipekeelsed uudised

21:18

Läti uus valitsus üritab nelja kuuga Rail Balticu osas selgusele jõuda

21:14

Eestil pole samuti USA sõdurite osas selgust

21:01

Kuuenda võidu saanud Narva kerkis EM-il neljandaks

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

18:53

Kaitsevägi: drooniohtu kontrollimisel ei tuvastatud Uuendatud

19:00

Ukraina ründas Peterburi ja strateegilist sõjatehast Tambovis Uuendatud

16:54

Politsei ei avalda kadunud olnud lapse asukohta emale

15:44

USA viib rotatsiooni lõppedes Leedust ära 1000 sõdurit Uuendatud

16:29

HS: Moskvas tegutsevate ettevõtete seis on niru

12:06

Vaher: Eestisse ehitatakse sadu uusi laskemoonaladusid

04:44

Kolmandik Tallinna koole soovib koolipäeva alustada varem kui kell üheksa

13:03

Tallinn lõpetas pea kolm miljonit neelanud suurhaigla projekteerimislepingu

07:19

USA ja Iraan ründasid teineteist rakettidega

13:04

Ora: välisministeeriumist töölt lahkumise avaldus ei väljendanud minu tahet

ilmateade

loe: sport

21:54

ETV spordisaade, 3. juuni

21:29

Kuivonen ja Jürgenson alustavad MK-etapil põhiturniirilt

21:01

Kuuenda võidu saanud Narva kerkis EM-il neljandaks

20:32

Verlin jäi Paavo Nurmi mängudel finaali ukse taha, Maasik 11. Uuendatud

loe: kultuur

15:34

Arvustus. "Tagatoad" püüab kõike vaatajale liialt puust ja punaseks teha

15:24

Endla teatris esietendub samal päeval kaks uut suvelavastust

15:19

Tänavuse Tallinna arhitektuuribiennaali keskmes on linnahall

14:30

Kirjanike liidu Siuru stipendiumi pälvis Heneliis Notton

loe: eeter

14:01

Kuuldemängusarjaga "Isapuhkus" liituvad uued tegelased

13:01

Käpakäigu korraldaja: loomaomanikud on oma lemmikutega aina enam hädas

12:16

Inno Joonas: lilli aitab pikka aega värskena hoida lillepampers ja kilekott

12:07

Kunstiteadlane: linnaruumi püstitatud skulptuur tekitab paratamatult diskussioone

Raadiouudised

18:50

Itaalia valijad ja opositsioon survestavad peaministrit kaitsekulutusi aeglasemalt tõstma

18:50

Stoicescu: riigikaitse seaduse ei ohusta sõnavabadust

18:50

Päästeamet: lastele räägitakse kodus veeohutusest üha vähem

18:45

Eesti kaalub Läti Rail Balticu viivituse tõttu esialgu Pärnu rongiliini avamist

18:45

Kaitsevägi harjutab Nursipalus riigi omandisse jõudnud aladel

18:40

Päevakaja (03.06.2026 18:00:00)

18:40

Kaitsevägi harjutab Nursipalus riigi omandisse jõudnud aladel

18:35

Sotsiaalministeerium küsib valitsuselt järgmiseks neljaks aastaks juurde 200 miljonit eurot

15:30

Raadiouudised (03.06.2026 15:00:00)

13:15

Punaste signaalrakettide laskjad tekitavad päästjatele asjatuid väljakutseid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo