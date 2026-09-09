Kell 21.40 "Esimeses stuudios" suur debatt kaitsekuludest
Segadus kaitsevaldkonna rahadega viib ametist nii ministri kui ka kantsleri. Mida on vaja teha usalduse taastamiseks ning milline on mõistlik tsiviilkontroll, arutavad tänases "Esimeses stuudios" parlamendierakondade esindajad.
Stuudios väitlevad Peeter Tali (Eesti 200), Urmas Reinsalu (Isamaa), Lauri Läänemets (Sotsiaaldemokraatlik erakond), Martin Helme (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond), Mihhail Kõlvart (Keskerakond) ja Kristo Enn Vaga (Reformierakond).
"Esimene stuudio" algab kell 21.40. Saatejuhid on Liisu Lass ja Andres Kuusk.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi