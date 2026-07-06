X!

Tööstusettevõtted tootsid mais kolm protsenti vähem kui mullu samal ajal

Majandus
Mäetööstuse 39,9-protsendise suurenemise taga oli mais nii põlevkivi, turba kui ka liiva ja kruusa kaevandamise kasv.
Mäetööstuse 39,9-protsendise suurenemise taga oli mais nii põlevkivi, turba kui ka liiva ja kruusa kaevandamise kasv. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Tööstusettevõtted tootsid tänavu mais püsivhindades kolma protsenti vähem toodangut kui eelmisel aastal samas kuus. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang mäetööstuses 39,9 protsenti, kahanes aga energeetikas 22,9 protsenti ja töötlevas tööstuses 3,5 protsenti, teatas statistikaamet.

Statistikaameti juhtivanalüütik Riin Kadarik kommenteeris, et töötlevas tööstuses vähenes tootmine neljandat kuud järjest.

"Ka mais oli suurimaks mõjutajaks toiduainete tootmine, mis kahanes 3,5 protsenti. Toiduainetööstuse mahud vähenesid võrreldes eelmise aasta sama ajaga viiendat kuud järjest, kuid mais võrreldes aprilliga kahanemine pidurdus," tõi Kadarik välja.

Mais suurenes tootmine kahel kolmandikul töötleva tööstuse tegevusaladel. "Kõige suurema töötleva tööstuse haru puidutöötlemise kasv rauges ja jäi võrreldes eelmise aasta maiga samale tasemele," sõnas Kadarik.

Tööstustoodangu mahu muutus Autor/allikas: Statistikaamet

Olulisematest tegevusaladest suurenes sarnaselt aprilliga metalltoodete tootmine kuus protsenti ning arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 7,7 protsenti, samuti elektriseadmete tootmine 13,7 protsenti.

Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmise kasvu taga oli peamiselt navigatsiooniseadmete toodangu suurenemine, metalltoodetel metallkonstruktsioonide tootmise kasv ning elektriseadmetel juhtmestiku tarvikute tootmise suurenemine.

Kogu töötleva tööstuse toodangust müüdi 2026. aasta mais 65,3 protsenti välisturule, aprillis oli see osakaal veidi suurem.

Võrreldes 2025. aasta maiga suurenes töötleva tööstuse toodangu müük jooksevhindades kalendaarselt korrigeeritud andmetel 2,5 protsenti. Toodangu müük siseturule hakkas kasvama ja suurenes 6,1 protsenti, müük ekspordiks aga 0,4 protsenti.

Energeetika toodang vähenes mais püsivhindades 22,9 protsenti. Koguseliselt (MWh) kahanes elektri tootmine aastaga 15,1 protsenti ja soojuse tootmine 18,8 protsenti. "Elektri tootmine jätkas vähenemist peamiselt impordi kasvu tõttu," sõnas Kadarik.

Mäetööstuse 39,9-protsendise suurenemise taga oli mais nii põlevkivi, turba kui ka liiva ja kruusa kaevandamise kasv. "Turba tootmist mõjutasid positiivselt soosivad ilmastikuolud," selgitas Kadarik.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

11:22

Galerii: Karlovy Vary filmifestivalil esilinastus Eesti noortefilm "Morten"

11:16

Belgia kaebas edasi FIFA otsuse lubada Balogun MM-i kaheksandikfinaali

11:14

Liiklustrahvide arv langes enne kiiruskaamerate hoiatussiltide paigaldust

11:07

Põhjamaades leitud ohtlik võõrliik võib jõuda ka Eestisse

10:57

EISA Eesti jahedamat kliimat välisturistidele turundada ei taha

10:43

Henderson sai Inglismaa võidutähistamisel tõsise vigastuse

10:42

TÄNA OTSE | MM-il selgub parim Pürenee poolsaare koondis

10:39

Venemaa rünnakus Kiievile sai surma üle kümne inimese Uuendatud

10:26

Linnas aitab piiritajale pesakohti luua teisi liike arvestav mõtteviis

10:25

Rainer Vakra jätkab keskkonnaameti peadirektorina

otse uudistemajast

taustajutud

eesti raadio äpp

Loetumad uudised

05.07

USA väed on Eestist teadmata ajaks lahkunud

01:18

Norra sõudis Haalandi kahe tabamuse toel veerandfinaali Uuendatud

05.07

FBI vahistas korvpallur Kerr Kriisa Uuendatud

05.07

Tallinna vanalinn vajub

05.07

Vandeadvokaat Kriisa juhtumist: süüdimõistmisel ootab teda pikk vangistus

05.07

Sõja 1593. päev: Ukraina rünnakud on Krimmi pimedusse matnud Uuendatud

06:08

Pikalt vähemuses mänginud Inglismaa sai Mehhikost jagu

05.07

Küsitlus: Michali toetus langes rekordmadalale

05.07

Valeinfo võib kaardirakendustesse jõuda kasutajate ettepanekute kaudu

10:39

Venemaa rünnakus Kiievile sai surma üle kümne inimese Uuendatud

ilmateade

SPORT

11:16

Belgia kaebas edasi FIFA otsuse lubada Balogun MM-i kaheksandikfinaali

10:43

Henderson sai Inglismaa võidutähistamisel tõsise vigastuse

10:42

TÄNA OTSE | MM-il selgub parim Pürenee poolsaare koondis

10:00

Metsatulekahjude tõttu toimub Tour de France'i etapp pealtvaatajateta

loe: kultuur

11:22

Galerii: Karlovy Vary filmifestivalil esilinastus Eesti noortefilm "Morten"

09:43

Keelenupp. Marsime Marseille'sse ehk Marseillesse

09:31

Tänavuse Tartuffi avab Tai koerafilm

09:26

Vaata uuesti: "Lennud. Lavakunstikooli XXXII lend"

loe: eeter

09:40

Minimal Wind: väga tore on lahti lasta välismaal tuuritamise unistusest

09:26

Vaata uuesti: "Lennud. Lavakunstikooli XXXII lend"

05.07

Siiri Sisask: eneses peituvate tõkete taga võib peituda tõeline rõõm ja vabanemine

05.07

Marge-Ly Rookäär: väikesaarte laulupeol sai päikest ja äikest

Raadiouudised

10:05

Turismifirmad: Eesti turismiturundust üksnes kliimale veel üles ehitada ei saa

10:00

Anne kanali veeandmed on reaalajas nähtavad

05.07

Väljatöötamisel on seadus, mis võimaldaks punamärke lihtsamalt eemaldada

05.07

Kasutajate ettepanekute kaudu võib kaardirakendustesse jõuda valeinfo

05.07

Igasugune riietus nahka kuuma suvepäikese eest ei kaitse

05.07

Päevakaja (05.07.2026 18:00:00)

04.07

Valgas toimub sel nädalal lühifilmide festival Valga Hot Shorts

04.07

Koidula piiripunktis tõi suvi reisijate arvu kasvu

04.07

Päevakaja (04.07.2026 18:00:00)

04.07

Tõrva ooperipäevadel toodi taas lavale Gershwini "Porgy ja Bess"

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo