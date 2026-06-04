X!

Estonia juurdeehituse ettevalmistamiseks alustas tööd ametlik hankekomisjon

Eesti
Estonia juurdeehituse mahuanalüüs-eskiis.
Estonia juurdeehituse mahuanalüüs-eskiis. Autor/allikas: QP arhitektid
Eesti

Neljapäeval toimus Rahvusooper Estonia juurdeehituse ettevalmistamiseks moodustatud ametliku hankekomisjoni esimene töökoosolek.

Komisjoni moodustamisega jõudis riigikogu 13. septembri 2021. aasta otsusest tuleneva Rahvusooper Estonia juurdeehituse ettevalmistamine uude, praktilisse etappi.

Tegemist on esimese ametliku komisjoniga, kelle ülesandeks on anda lõplik hinnang valdkonna spetsialistidest koosnenud töögrupi poolt ette valmistatud ruumiprogrammi hanke lähtealustele ja ettepanekutele, teha vajadusel täiendused ning kinnitada riigihanke alusdokumendid. Komisjoni eesmärk on tagada, et riigihange oleks riigihangete registris avaldamiseks valmis hiljemalt 30. juuniks 2026. 

Riigihanke eesmärk on koostada Rahvusooper Estonia juurdeehituse arhitektuurivõistluse aluseks olev ruumiprogramm, mis samal ajal ettevalmistatavate muinsuskaitseliste eritingimustega annab võimaluse järgnevalt välja kuulutada Rahvusooper Estonia juurdeehituse rahvusvaheline arhitektuurivõistlus. 

Hankekomisjoni esimehe ja Rahvusooper Estonia peadirektori Ott Maateni sõnul tähistab komisjoni töö algus olulist verstaposti Rahvusooper Estonia juurdeehituse ettevalmistamisel. "Tänase komisjoni ülesanne on liikuda otsustamise etapist elluviimise etappi ning tagada, et arhitektuurivõistluse aluseks olev ruumiprogramm sünniks võimalikult professionaalse, laiapõhjalise ja läbipaistva protsessi tulemusena," ütles hankekomisjoni esimees Ott Maaten.

Komisjoni kuuluvad kultuuriministeeriumi kantsler Merilin Piipuu, kultuuriministeeriumi muinsuskaitsenõunik Reesi Sild, Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja Martin Karro, Tallinna linnapea nõunik Juhan Parts, muinsuskaitse nõukogu esindaja Siim Raie, Tallinna Tehnikaülikooli kaasaegse arhitektuuri professor Jaan Kuusemets, Rahvusooper Estonia tehnikadirektor Taivo Pahmann ning Rahvusooper Estonia peadirektor Ott Maaten.

Komisjoni ülesanne on tagada, et arhitektuurivõistluse ettevalmistamiseks vajalikud alusdokumendid vastaksid Rahvusooper Estonia tegevusvajadustele, kehtivatele õigusaktidele, nõuetele ning põhimõtetele. Pärast riigihanke läbiviimist valmiv ruumiprogramm saab aluseks järgmisele ettevalmistusetapile – Rahvusooper Estonia juurdeehituse rahvusvahelise arhitektuurivõistluse väljakuulutamisele.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

eesti suusatamise lugu

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

18:35

Narva kaitseväe linnak rajatakse esialgu ajutise linnakuna

18:35

Raadiouudised (04.06.2026 15:00:00)

18:35

Maaülikool teostab RMK tellimusel metsakultuuride omaduste parandamise uuringuid

18:26

Rikberg: meie eesmärk on Euroopa liigas kõik mängud võita

18:12

Eesti noored motosportlased olid Prantsusmaal edukad

18:06

Leedu peaminister: USA vägede rotatsioon ei valmista muret

18:01

Kadunud olnud lapse ema pöördus abipalvega õiguskantsleri poole

17:47

Estonia juurdeehituse ettevalmistamiseks alustas tööd ametlik hankekomisjon

17:43

Ukraina korraldas suure droonirünnaku okupeeritud Krimmis Uuendatud

17:41

19-aastane Andrejeva peatas Kostjuki eduka seeria

otse uudistemajast

spordipidu

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

03.06

Politsei ei avalda kadunud olnud lapse asukohta emale Uuendatud

17:43

Ukraina korraldas suure droonirünnaku okupeeritud Krimmis Uuendatud

15:53

Schengeni ala põhjapoolsed liikmed kutsusid piirama venelaste lõbureise Uuendatud

03.06

HS: Moskvas tegutsevate ettevõtete seis on niru

11:42

Matsalus märgati raisakotkast

03.06

Riigikoolide õpetajad hakkavad teistest rohkem teenima

03.06

Kallas AFP-le: Ukraina droonirünnakud külvavad Kremlis paanikat

03.06

Teadlased avastasid jäämees Ötzilt märke mikroobide jätkuvast elutegevusest

09:51

Rahandusministeerium piirab ligipääsu ettevõtete tegelike kasusaajate infole

14:47

WSJ: Moskvas kostub sõja jätkamise suhtes üha rohkem nurinat

ilmateade

loe: sport

18:26

Rikberg: meie eesmärk on Euroopa liigas kõik mängud võita

18:12

Eesti noored motosportlased olid Prantsusmaal edukad

17:41

19-aastane Andrejeva peatas Kostjuki eduka seeria

17:17

Eesti võrkpallurid alustavad Euroopa liigat Slovakkia ja Albaania vastu

loe: kultuur

17:47

Estonia juurdeehituse ettevalmistamiseks alustas tööd ametlik hankekomisjon

17:04

Simone Minn: debüütalbumi tegemine oli erakordselt kiire protsess

16:39

Filharmoonia kammerkoor tähistab 45. sünnipäeva Eesti tuuriga

16:34

Ain Kaalepi 100. sünniaastapäeva ilmus valik seniavaldamata luuletusi

loe: eeter

17:04

Simone Minn: debüütalbumi tegemine oli erakordselt kiire protsess

12:39

Libe: voogedastusplatvormide vaatajad otsivad seriaalidest rohkem põnevust

11:07

Ingmar Kiviloo uuest teosest: mind inspireeris vanavanemate põgenemislugu

09:09

Teosõdalane: ka poodi minnes võtan igaks juhuks ämbri kaasa

Raadiouudised

16:15

Sügisene toasooja hind on veel lahtine

16:05

Lauri Läänemets pääses kriminaaluurimise alt

16:00

Ilm on hoovihmadega, aga soe

14:00

Euroopa Komisjon leevendab eelarvereegleid

14:00

Eesti Euroopa Komisjoni pakutud eelarveleevendusi kasutama ei hakka

12:20

Raadiouudised (04.06.2026 12:00:00)

11:05

Trump kinnitab, et kokkulepe Iraaniga on lähedal

11:00

Karell Kiirabi suurendas Virumaa piirkonnas kriisivõimekust

09:20

Raadiouudised (04.06.2026 09:00:00)

03.06

Päästeamet: lastele räägitakse kodus veeohutusest üha vähem

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo