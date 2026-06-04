Estonia juurdeehituse ettevalmistamiseks alustas tööd ametlik hankekomisjon

Komisjoni moodustamisega jõudis riigikogu 13. septembri 2021. aasta otsusest tuleneva Rahvusooper Estonia juurdeehituse ettevalmistamine uude, praktilisse etappi.

Tegemist on esimese ametliku komisjoniga, kelle ülesandeks on anda lõplik hinnang valdkonna spetsialistidest koosnenud töögrupi poolt ette valmistatud ruumiprogrammi hanke lähtealustele ja ettepanekutele, teha vajadusel täiendused ning kinnitada riigihanke alusdokumendid. Komisjoni eesmärk on tagada, et riigihange oleks riigihangete registris avaldamiseks valmis hiljemalt 30. juuniks 2026.

Riigihanke eesmärk on koostada Rahvusooper Estonia juurdeehituse arhitektuurivõistluse aluseks olev ruumiprogramm, mis samal ajal ettevalmistatavate muinsuskaitseliste eritingimustega annab võimaluse järgnevalt välja kuulutada Rahvusooper Estonia juurdeehituse rahvusvaheline arhitektuurivõistlus.

Hankekomisjoni esimehe ja Rahvusooper Estonia peadirektori Ott Maateni sõnul tähistab komisjoni töö algus olulist verstaposti Rahvusooper Estonia juurdeehituse ettevalmistamisel. "Tänase komisjoni ülesanne on liikuda otsustamise etapist elluviimise etappi ning tagada, et arhitektuurivõistluse aluseks olev ruumiprogramm sünniks võimalikult professionaalse, laiapõhjalise ja läbipaistva protsessi tulemusena," ütles hankekomisjoni esimees Ott Maaten.

Komisjoni kuuluvad kultuuriministeeriumi kantsler Merilin Piipuu, kultuuriministeeriumi muinsuskaitsenõunik Reesi Sild, Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja Martin Karro, Tallinna linnapea nõunik Juhan Parts, muinsuskaitse nõukogu esindaja Siim Raie, Tallinna Tehnikaülikooli kaasaegse arhitektuuri professor Jaan Kuusemets, Rahvusooper Estonia tehnikadirektor Taivo Pahmann ning Rahvusooper Estonia peadirektor Ott Maaten.

Komisjoni ülesanne on tagada, et arhitektuurivõistluse ettevalmistamiseks vajalikud alusdokumendid vastaksid Rahvusooper Estonia tegevusvajadustele, kehtivatele õigusaktidele, nõuetele ning põhimõtetele. Pärast riigihanke läbiviimist valmiv ruumiprogramm saab aluseks järgmisele ettevalmistusetapile – Rahvusooper Estonia juurdeehituse rahvusvahelise arhitektuurivõistluse väljakuulutamisele.