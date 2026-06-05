X!

Ukrainas hukkus Vene rünnakutes kolm inimest

Välismaa
{{1780628040000 | amCalendar}}
Venemaa jätkab Ukraina linnade ründamist
Venemaa jätkab Ukraina linnade ründamist Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Välismaa

Ukrainas hukkus Vene rünnakutes kolm inimest, teatasid reedel piirkondlikud võimud. Väljaanne The Kyiv Independent kirjutab, et Ukraina drooniüksused on viimastel nädalatel edukalt rünnanud Venemaa kontrolli all olevat Donetski lennujaama, et takistada selle kasutamist sõjaväebaasina.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 5. juunil kell 5.40:

- Ukrainas hukkus Vene rünnakutes kolm inimest;

- Ukraina hävitas Venemaa droonibaasi, mis asus okupeeritud Donetski oblastis;

- USA esindajatekoda astus sammu uue Ukraina abipaketi suunas.

Ukrainas hukkus Vene rünnakutes kolm inimest

Ukrainas hukkus Vene rünnakutes kolm inimest, teatasid reedel piirkondlikud võimud.

Venemaa korraldas droonirünnaku Konotopis asuvale tsiviiltaristule, mille tagajärjel sai vigastada vähemalt viis inimest, sealhulgas kolm last.

"Vene rünnak süütas elumaja. Praegu on teada viis ohvrit: abikaasa, ema ja kolm last, kes on sündinud aastatel 2012, 2017 ja 2023. Kõik kolm last on haiglas koos oma 1988. aastal sündinud emaga, kes sai samuti vigastada," ütles Ukraina põhjaosas asuva Konotopi linnapea Artem Semenihhin.

Ukraina hävitas Venemaa droonibaasi, mis asus okupeeritud Donetski oblastis

Väljaanne The Kyiv Independent kirjutab, et Ukraina drooniüksused on viimastel nädalatel edukalt rünnanud Venemaa kontrolli all olevat Donetski lennujaama, et takistada selle kasutamist sõjaväebaasina.

Ukraina mehitamata süsteemide 14. rügement on sihikindlalt hävitanud lennujaama taristut, mida Vene väed kasutasid nii Shahed-tüüpi ründedroonide stardipaiga kui ka logistikakeskusena. Operatsiooni käigus on Ukraina droonid hävitanud droonide stardiplatse, transpordivahendeid, laskemoonaladusid ja kütusehoidlaid. 

Operatsiooni kavandanud Ukraina ohvitseri sõnul on tegemist kampaaniaga, mille eesmärk on piirata Venemaa võimet kasutada Shahed-tüüpi droone rünnakuteks Ukraina linnade vastu.

USA esindajatekoda astus sammu uue Ukraina abipaketi suunas

Kuus vabariiklast liitusid demokraatidega, et suruda läbi hääletus Ukrainale antava sõjalise abi üle, teatas neljapäeval väljaanne The Hill.

Esindajatekoda hääletas tulemusega 218:204 protseduurilise ettepaneku poolt, mis sillutab teed hääletusele "Ukraina toetamise seaduse" (Ukraine Support Act) üle, mille esitas esindajatekoja väliskomisjoni juhtiv demokraadist liige Gregory Meeks.

Esmakordselt 2025. aasta aprillis esitatud eelnõu annaks Ukrainale kaheksa miljardit dollarit sõjalist laenu, pikendaks Ukraina julgeolekuabi algatust kuni 2027. aastani võimaldades Ühendriikidel saata relvi otse Pentagoni varudest ning kehtestaks Venemaale lisasanktsioone.

Samas märkis väljaanne, et eelnõu tekst on vananenud, kuna fondi eraldatud summa on väiksem, mille USA kongress kiitis heaks 2026. eelarveaasta riigikaitse volituste seadusega. Samuti kutsutakse selles NATO liikmesriike üles võtma kohustust kulutada kaitsele vaid kaks protsenti sisemajanduse koguproduktist. Samas kui 2025. aastal võtsid NATO liikmesriigid suures osas kohustuse viia kaitsekulutused viie protsendini sisemajanduse kogutoodangust.

Sellegipoolest usuvad Ukraina toetajad, et Meeksi eelnõu vastuvõtmine saadaks tugeva signaali USA toetusest ajal, mil Venemaa intensiivistab rünnakuid riigi vastu ning Ukraina president Volodõmõr Zelenski on avalikult pöördunud Trumpi poole palvega saada ballistiliste rakettide tõrjumiseks Patrioti püüdurrakette.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1550 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 370 890 (+1550)

- tankid 11 980 (+2)

- jalaväe lahingumasinad  24 684 (+8);

- suurtükisüsteemid  43 315 (+68);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1832 (+2);

- õhutõrjesüsteemid  1404 (+1);

- lennukid 436 (+0);

- kopterid 353 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1576 (+14);

- operatiivtaktikalised droonid 329 772 (+2046);

- tiibraketid 4733 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 103 300 (+329);

- eritehnika 4250 (+2);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, The Kyiv Independent, BNS

Samal teemal

eesti suusatamise lugu

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

11:48

Riigikogu hääletab kiiruskaamerate hoiatusmärkide eelnõu enne jaanipäeva

11:45

Microsoft plaanib rajada Soome andmekeskuse

11:42

Rahvusvaheline tippkohtumine toob Tallinna kesklinna liikluspiirangud

11:23

Festivalil Kikumu astub üles Jazzanova

11:23

USA teadlased vahetasid esmakordselt inimembrüote DNA-s üksikuid tähti

11:22

Carolina Hurricanes viigistas Stanley karika finaalseeria

11:20

Haruldase koeratõu omanik: tal on eriline võime lugeda kodust meeleolu

11:16

Pildid: Kastellaanimaja galeriis avati Ave Palmi ja Helle Ly Tombergi uus näitus

10:54

Pildid: Tartu Ülikooli kunstimuuseumis avati uus portreemaalide näitus

10:50

Trump tänas Leedut valmisoleku eest tagada vaba laevaliiklus Hormuzi väinas

otse uudistemajast

spordipidu

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

04.06

Schengeni ala põhjapoolsed liikmed kutsusid piirama venelaste lõbureise Uuendatud

04.06

Zelenski tegi Putinile ettepaneku kohtumiseks Uuendatud

04.06

Matsalus märgati raisakotkast

04.06

WSJ: Moskvas kostub sõja jätkamise suhtes üha rohkem nurinat

04.06

Sõja 1562. päev: Ukraina korraldas suure droonirünnaku okupeeritud Krimmis Uuendatud

04.06

Kadunud olnud lapse ema pöördus abipalvega õiguskantsleri poole

03.06

Politsei ei avalda kadunud olnud lapse asukohta emale

08:38

LTKH vallandas päevapealt naistekliiniku juhi, töötajaid on massiliselt puudu

04.06

Vale paigaldusmeetod rikkus Haapsalu peatänava vuugid

09:00

Ukraina sõdurid kasutavad Vene vägede ründamiseks kommertssatelliidipilte

ilmateade

loe: sport

11:22

Carolina Hurricanes viigistas Stanley karika finaalseeria

10:41

FIFA kehtestas jalgpallifännidele veel piiranguid

10:06

Mehhiko lõpetas MM-i ettevalmistuse perioodi Serbia vastu suure võiduga

09:40

Prantsusmaa sai MM-i eel üllatuskaotuse Elevandiluurannikult

loe: kultuur

11:23

Festivalil Kikumu astub üles Jazzanova

11:16

Pildid: Kastellaanimaja galeriis avati Ave Palmi ja Helle Ly Tombergi uus näitus

10:54

Pildid: Tartu Ülikooli kunstimuuseumis avati uus portreemaalide näitus

10:40

Simone Minn avaldas täispika debüütalbumi "Normaalselt elama"

loe: eeter

11:20

Haruldase koeratõu omanik: tal on eriline võime lugeda kodust meeleolu

10:08

Armin Kõomägi: luule kasutab edukalt ära tükkideks tükeldatud tähelepanu

09:59

Jõudu koguv El Niño jätab Eesti suveilma puutumata

08:41

Paul Raud: vanaisa oleks võinud rohkem Sipsiku lugusid kirjutada

Raadiouudised

10:20

Teatrid on uue väiketeatrite rahastamise määrusega rahulolematud

10:20

Portugali ametiühingud korraldasid üldstreigi tööreformi vastu

10:20

Mitmel pool sajab hoovihma

10:20

Raadiouudised (05.06.2026 09:00:00)

04.06

Päevakaja (04.06.2026 18:00:00)

04.06

Narva kaitseväe linnak rajatakse esialgu ajutise linnakuna

04.06

Raadiouudised (04.06.2026 15:00:00)

04.06

Maaülikool teostab RMK tellimusel metsakultuuride omaduste parandamise uuringuid

04.06

Sügisene toasooja hind on veel lahtine

04.06

Lauri Läänemets pääses kriminaaluurimise alt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo