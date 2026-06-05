Venemaa kasutab ÜRO mehhanisme oma propagandavõrgustiku laiendamiseks

Venemaa kasutab süstemaatiliselt ära ÜRO mehhanisme oma propagandavõrgustiku laiendamiseks kogu Aafrikas, teatas neljapäeval Ukraina Kaitseministeeriumi Luurepeavalitsus (DIU).

Luure andmetel teatas Venemaa alaline esindus UNESCO juures 2026. aasta jaanuaris 250 000 dollari suurusest vabatahtlikust panusest Rahvusvahelisse Kommunikatsiooni Arengu Programmi (IPDC).

"Panuse ametlik eesmärk ei peegeldanud Kremli tegelikke kavatsusi. Formaalselt eraldati vahendid UNESCO mandaadiga kooskõlas olevatele eesmärkidele ehk sõltumatu ajakirjanduse toetamine, veebivägivalla vastu võitlemine ja meediapädevuse parandamine. Praktikas annab rahastamine IPDC kaudu aga doonorile hoovad, mille hulgas võimaluse kujundada projekti sisu, määrata temaatilisi prioriteete ja mõjutada ideoloogilisi sõnumeid," märkis luureagentuur.

Agentuur usub, et Venemaa on kasutanud seda mehhanismi sihipärase mõju avaldamiseks Aafrika meediakeskkonnale, kus viis läbi kampaania, mille eesmärk oli edendada Kremlile soodsaid narratiive.

Agentuur rõhutas, et laiemas lojaalsete režiimide toetamise strateegias püüab Moskva muuta sarnaseid algatusi vahenditeks Kremli poolt heaks kiidetud narratiivide edendamisel ja venemeelse maailmapildi kujundamisel.