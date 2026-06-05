Riigikogu hääletab kiiruskaamerate hoiatusmärkide eelnõu enne jaanipäeva

Randpere ütles ERR-ile, et riigikogu suures saalis toimub eelnõu teine lugemine ilmselt 15. juunil ning kolmas lugemine ning hääletus paar päeva hiljem.

"Seaduse tahame vastu võtta enne jaanipäeva, aga ta jõustub 10 päeva peale seda, kui president ta välja kuulutab. Nii et jaanipäevaks see nüüd jõustuda ei jõua. Aga jaanipäevaks me ta vastu võtame riigikogus küll," ütles Randpere.

Randpere sõnul on eelnõu suhtes ilmselt ka Reformierakonna fraktsioonis erinevaid eelistusi, ent ta prognoosib sellele siiski suurt toetust.

"Kindlasti näeb erinevat sorti eelistusi, aga ma ennustan, et selle eelnõu poolt on rohkem kui kaks kolmandikku riigikogust. Ainukene, kes tundub fraktsioonina olevat vastu, on sotsiaaldemokraadid. Ülejäänud on nii, et kindlasti mõni üksik on igast fraktsioonist, kes on vastu, aga kokku tuleb kaks kolmandikku kindlasti," rääkis Randpere.

Neljapäeval toimus riigikogu majanduskomisjoni istung, kuhu oli kutsutud ka Valdo Randpere kui eelnõu eestvedaja.

Randpere ütles, et tõenäoliselt tehakse eelnõusse kaks muudatusettepanekut. "Paar sõna asendatakse seal eelnõus ja siis tuleb sinna lõppu üks uus punkt, et selle osutusmärgi paigaldamise täpsemad juhendid kinnitab valitsus oma määrusega. See on kõik," sõnas ta.

"Esialgses versioonis me olime kirjutanud, et osutusmärk peab olema selgelt nähtav. Need sõnad "selgelt nähtav" me võtame sealt välja, sellepärast et see on niisugune natuke ilu vaataja silmades – mis asi on selgelt nähtav. See ei ole tegelikult hea juriidiline termin, selle üle võib pärast vaidlema hakata, et mis on ühele selgelt nähtav, teisele ei ole. Seadusesse lähebki nii, et kiiruskaamera ette tuleb paigaldada automaatkontrollile viitav osutusmärk. Asulas peab märk olema 150 kuni 300 meetrit enne seda kaamerat ja väljaspool asulat 300 kuni 500 meetrit," selgitas Randpere.

Randpere sõnul on plaanis need muudatusettepanekud ära kinnitada järgmise nädala teisipäeval.