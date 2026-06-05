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Rahvusvaheline tippkohtumine toob Tallinna kesklinna liikluspiirangud

Eesti
Politsei Tallinna vanalinnas
Politsei Tallinna vanalinnas Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Turvalisuse tagamiseks Põhjala ja Balti koostöökohtumise ajal on Tallinna kesklinnas 8. ja 9. juunil täiendavad liikluspiirangud ja lennukeeld, teatas politsei.

Põhja prefektuuri julgestusbüroo juht Urmet Tambre sõnul on politsei järgmise nädala rahvusvahelise koostöökohtumisel Tallinnas väljas suurendatud jõududega, et tagada avalik kord ja turvalisus.

Politsei palub inimestel liikluses rohkem aega varuda ning arvestada, et droone ja muid lennuvahendeid neil päevil lennutada ei tohi.

Vanalinnas Toompeal on mitmes kohas parkimine keelatud.

Alates esmaspäevast, 8. juunist kella 15 kuni järgmise päeva pärastlõunani ei saa parkida Piiskopi, Toom-Kooli, Rutu ja Kiriku tänaval, Lossiplatsil ja Kiriku platsil. Osaliselt on parkimine keelatud ka Toom-Rüütli ja Kohtu tänaval ning Komandandi ja Falgi teel.

Ka jalakäijad peavad Toompeal arvestama piirangutega. Läbi pääsevad vaid kohalikud elanikud ja seal tööl käivad inimesed. Turistidele jäävad avatuks Patkuli trepid, kust saab liikuda vaateplatvormidele.

"Palume vanalinnas liikudes kaasas kanda isikut tõendavat dokumenti, sest politseinikud võivad seda küsida," ütles Tambre.

Tallinnas kehtib koostöökohtumise ajal lennukeelu ala ja droonide lennutamine on keelatud.

"See on vajalik ohutuse tagamiseks ning politsei kindlasti reageerib, kui piirkonnas mõni loata lend toimub. Lennutaja peab seejuures arvestama võimaliku rahatrahvi ja drooni ajutise hoiule võtmisega," sõnas Tambre.

Visiidi turvalisuse tagamisega on seotud ligi 300 politseinikku ja koostööpartnerit. Politseinikud on neil päevil rohkem nähtaval ning vajadusel selgitavad inimestele piiranguid.

"Palume järgida politseinike juhiseid nii liikluses kui ka vanalinnas liikudes. Politsei töötab, et kõik mööduks võimalikult sujuvalt," rääkis Tambre.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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