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Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastab teisipäeval Eestit

Eesti
Ukraina president Volodõmõr Zelenski.
Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Eesti

Teisipäeval on Eestis visiidil Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenski koos abikaasa Olena Zelenskaga. Ukraina riigipea kohtub president Alar Karise ja peaminister Kristen Michaliga ning osaleb Põhjala ja Balti riikide koostöö (NB8) tippkohtumisel.

Riigipeade kohtumisel räägitakse Eesti ja Ukraina koostööst, sealhulgas kaitsetööstuse arendamisest. Samuti on kõne all Ukraina tee Euroopa Liitu ja NATO-sse, Euroopa julgeoleku tulevik, Venemaa vastutus agressiooni ja sõjakuritegude eest, Ukraina küüditatud laste tagasitoomine ning Venemaa-vastase surve suurendamine.

"Ukraina on kandnud Euroopa julgeoleku kaitsmisel erakordselt rasket koormat ning näidanud üles vaprust ja vastupidavust, mis väärib kogu demokraatliku maailma toetust. President Zelenski visiit Eestisse toimub ajal, mil kindlustame Euroopa julgeoleku tulevikku ning on oluline, et Ukraina ja Euroopa oleksid kaasatud kõigisse neid puudutavatesse aruteludesse. Eesti toetab kindlalt Ukraina liitumist Euroopa Liiduga ning peab oluliseks, et Ukraina rahvas näeks selget ja usutavat teed Euroopa perre. Ukraina sidumine Euroopa ning euroatlantilise julgeolekuarhitektuuriga on strateegiline investeering Euroopa julgeolekusse," sõnas president Alar Karis.

Kohtumise järel annavad president Alar Karis ja Volodõmõr Zelenski pressikonverentsi, mida saab jälgida veebiülekande vahendusel.

Riigipea abikaasa Sirje Karis ja Ukraina esileedi Olena Zelenska kohtuvad haridus- ja teadusvaldkonna esindajatega, osalevad Eesti ülikoolide ja Ukraina uuringute ülemaailmse koalitsiooni koostöömemorandumite allkirjastamisel. Samuti külastavad nad Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskust (ESTDEV), kus neile antakse ülevaade keskuse ja Olena Zelenska Fondi koostööprojektidest, mille fookuses on eelkõige lapsed ja noored.

Peaminister Kristen Michali sõnul on Põhjala ja Balti riigid olnud Ukraina ühed kõige järjekindlamad toetajad alates Venemaa täiemahulise agressiooni algusest. NB8 riikide kogutoetus ületab 42 miljardit eurot, mis on elaniku kohta arvestatuna maailma kõige suurem panus.

"Mul on hea meel, et meiega liitub Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Ukraina aitamine on Eesti eesistumise üks peamisi eesmärke. Arutame, kuidas tugevdada Ukraina kaitsevõimet, suurendada survet Venemaale ning muuta Euroopa tervikuna turvalisemaks," sõnas Eesti peaminister.

Teisipäeval toimub ka Eesti peaministri ja Ukraina presidendi kahepoolne kohtumine.

Toimetaja: Johanna Alvin

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