Eesti Pank laseb ringlusse kaheeurose Sipsiku-mündi

Eno Raua ja kunstnik Edgar Valteri loominguna sündinud Sipsik on oma 65 tegutsemisaasta jooksul rännanud Tähekese veergudelt raamatusse ja filmi ja nüüd jõuab ta ka mündile, teatas Eesti Pank. Edgar Valteri kavandi põhjal on disainer Ivar Sakk aidanud luua kujunduse, mis viib Sipsiku mündi peale.

Mündikaardi kujunduse autor on graafik Vladimir Taiger, kes kujundas ka Eesti kroonid. Mündikaardile on teksti seadnud kunstnik ja kirjanik Piret Raud.

Sipsiku auks vermiti miljon münti. Mündid vermiti Leedu rahapajas.

Erikujundusega kaheeurosed käibemündid kehtivad ametliku maksevahendina kogu euroalal ja need lastakse ringlusse pankade ning jaekaubanduse vahendusel.