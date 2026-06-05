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Soomes jõudis Eesti vööndis toimunud sidekaabli lõhkumise eeluurimine lõpule

Välismaa
Soome piirivalve helikopter tankeri Fitburg juures.
Soome piirivalve helikopter tankeri Fitburg juures. Autor/allikas: Soome piirivalve
Välismaa

Soome keskkriminaalpolitsei jõudis lõpule Eesti majandusvööndis toimunud Elisa merekaabli kahjustamise uurimises ning kahtlustab nelja isikut. Soome riigiprokuratuur otsustab, kas esitada isikutele süüdistus.

Soome keskkriminaalpolitsei eeluurimine 2025. aasta lõpus Soome lahel toimunud kahe sidekaabli kahjustamist on lõppenud.

Kahtlustuse kohaselt põhjustas alus Fitburg 2025. aasta uusaastaööl katkestuse telekomiettevõtte Elisa Soome ja Eesti vahelises merekaablis. Kahjustuskoht asub Eesti majandusvööndis.

Kuriteos kahtlustatakse nelja inimest. Neist kolme suhtes kehtib jätkuvalt reisikeeld.

Soome pidas Venemaalt Iisraeli teel olnud kaubalaeva Fitburg kinni mullu 31. detsembril ning pidas uurimise käigus kinni ka ühe meeskonnaliikme ja kehtestas veel mitmele riigist lahkumise keelu.

Sanktsioonide alla kuuluvat kaupa vedanud laev oli teel Venemaalt Peterburist Iisraeli Haifa sadamasse.

Laeva last oli eeluuringu ajaks tolliameti poolt halduskorras kinni peetud, kuid 7. jaanuaril teatas amet, et sanktsioonide rikkumise kahtluse osas eeluurimist ei alustata.

Fitburgi emaettevõtted Albros ja Sarfo tegutsevad Türgis, kuid on Venemaa päritolu. Laeva lipuriik on Kariibi mere saareriik Saint Vincent ja Grenadiinid.

Eeluurimises uuriti tegu raskendatud vara hävitamise, raskendatud vara hävitamise katse ning raskendatud side häirimise paragrahvide alusel.

Soome keskkriminaalpolitsei tegi eeluurimise käigus tihedat koostööd Eesti keskkriminaalpolitseiga.

Nüüd antakse uurimine üle Soome riigiprokuratuuri, kus otsustatakse süüdistuse täpse esitamise üle.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: Yle

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