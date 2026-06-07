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Galerii: Eestis sai tutvuda omanäoliste koduaedadega

Eesti
Vainu talu roosiaed.
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Eesti

Euroopa avatud aedade festivali puhul sai nädalavahetusel ka kõikjal Eestis tutvuda omanäoliste kodu-aedadega. Järva muuseumi korraldusel olid külastajate ootel ka Järvamaa iluaiad.

Esimene peatus tehti Otiku külas asuvas Rebasetuka talus, kus Viivi ja Väino Tischler näitasid lahkesti kõike, mis külalistele huvi pakkus.

Rebasetukal on suurt rõhku pandud lillepeenardele ja murule, köögivilja kasvatatakse vaid oma tarbeks ja lapselaste jaoks. Suur osa Viivi ja Väino päevast möödubki aias.

"Oleneb ilmast – kui on ilus ilm, siis läheb ikka pool päeva, tuleb muru niita ja trimmerdada. Proua tegeleb rohkem peenardega," ütles Väino Tischler.

"Mõni ütleb, et kuidas sa viitsid. Tegelikult on väga hea olla rahus, oma mõtteid mõelda. Ja siis nokitsed mõttes, mida siin teha ja mida võiks veel paremini teha või mis ei sobiks mulle. Ja nii teengi vaikselt," rääkis Viivi Tischler.

Vainu talu roosiaia perenaine Ülle Lepp ütles, et tema aiast võib leida 283 roosisorti, neist 40 on aretatud Eestis. Kuid rooside suur õitsemise aeg on veel ees.

"Tasub tagasi tulla 25. juulil avatud talude päeval, siis loodetavasti on rooside õitsemise kõrgaeg," ütles Lepp.

Varem raamatukoguhoidjana töötanud Ülle jõudis rooside juurde tervislikel põhjustel, pealegi aitab aiapidamine füüsilist vormi hoida.

"Aiatöö ongi selline, mis annab energiat, jõudu, meelerahu," lausus Lepp.

Euroopa avatud aedade festivali raames sai pühapäeval külastada kaheksat Järvamaa koduaeda. Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts usub, et sellest kujuneb tore tava.

"Eestis võiks olla üks selline nädalavaetus, kus erinevad koduaiad on lahti. Ja nii nagu muuseumiööl, nii nagu avatud talude päeval, oleks ka oma aedade festival meil Eestis olemas," lausus Mülts.

Toimetaja: Marko Tooming

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