NATO kaalub Ukrainale uut 70 miljardi suurust sõjalise abi paketti

Politico kirjutas teemal viitega NATO diplomaatidele.

Allikate sõnul näeb eelmisel kuul Saksamaa poolt levitatud ettepanek ette uut mehhanismi, mille eesmärk on suurendada Ukraina rahastamise läbipaistvust. See tuleneb mõnede riikide kaebustest, et nad kannavad Ukraina toetamise kuludest ebaproportsionaalselt suurt osa.

"Peamine on saada Ankarast kindel kohustus jätkata Ukrainale üliolulise toetuse andmist jätkusuutlikul ja õiglasemal alusel," ütles üks kõrge NATO diplomaat.

Oodatakse, et toetus Ukrainale on üks peamisi teemasid 7.–8. juulil kavandatud NATO tippkohtumisel.

"Käimas on arutelud selle üle, kuidas jätkata NATO tugevat toetust Ukrainale ja tagada õiglasem koormuse jagamine," ütles alliansi anonüümseks jäänud ametnik.

Ukraina NATO missiooni juht Aljona Getmantšuk teatas, et kõik uued kohustused peaksid keskenduma Kiievi prioriteetidele, mille hulgas õhutõrje, investeeringud droonide ja rakettide tootmisesse ning kaugmaamoon.

"Kuni Ukrainale ei ole saadaval tõhusaid julgeolekugarantiisid, siis saame tugineda vaid partnerite pakutavatele finantsgarantiidele," sõnas Getmantšuk.