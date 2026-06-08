Tallinn kavandab Tehnika tänavale kogu ulatuses rattateed

Tallinn kavandab Tehnika tänavale kogu tänava ulatuses eraldatud ja ohutud rattateed ning rekonstrueerib täielikult Endla ja Paldiski maantee ristmikud.

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan ütles, et Tehnika tänav toob ligi kahe kilomeetri ulatuses järjestikuse ja mõlemas suunas eraldatud rattataristu.

Valminud eskiisprojekti järgi rajatakse Tehnika tänava mõlemale küljele ühesuunalised rattateed, mis eraldatakse sõiduteest ja kõnniteest tõstetud äärekiviga.

Suurimad muudatused on kavandatud Endla tänava ja Paldiski maantee ristmikele ning nende lähiümbrusse. Endla ristmik muudetakse jalakäijasõbralikumaks, rajatakse sirged rattatee ületused ning kujundatakse ümber jalakäijate ohutussaared. Samuti kaotatakse kanaliseeritud parempöörded, mis vähendab võimalikke konflikte sõidukite, jalakäijate ja ratturite vahel ning loob rohkem ruumi haljastusele.

Tehnika tänava ümberkujundamisel kavandatakse tänava äärde uut haljastust, sealhulgas puid, põõsaid ja püsikuid. Võimalikult suures ulatuses säilitatakse olemasolev kõrghaljastus ning ajalooline puiestee. Avalikku ruumi lisanduvad pingid, rattahoidjad, rattahoolduspukid ja liigiti kogumist võimaldavad prügikastid.

"Meie eesmärk on kujundada Tehnika tänav kaasaegseks linnaruumiks, mis pakub kvaliteetset keskkonda kõigile kasutajatele, säilitades väärika hobukastanite allee ja parandades võimalusel ka olemasolevate puude kasvutingimusi nutikate insenerlahendustega," lausus Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti projekteerimise osakonna juhataja Sten-Kristjan Saarik.

Lisaks tänavaruumi uuendamisele rekonstrueeritakse tehnovõrke. Rajatakse lahkvoolne sademevee kanalisatsioon, uuele kõnni- ja rattateele tänavavalgustus. Vajadusel ehitatakse ümber projektlahendusest sõltuvalt elektri-, side- ja gaasitrassid. Tänavat läbivaks projekteeritud sõidukiiruseks on kavandatud 40 kilomeetrit tunnis.

Projekti eeldatav maksumus on 8,7 miljonit eurot, millest rattatee ehitust toetatakse ligi nelja miljoniga Euroopa Regionaalarengu Fondist säästva liikuvuskeskkonna edendamise meetmest.

Tallinn ootab eskiislahenduse kohta elanike ettepanekuid ja arvamusi kuni 18. juunini. Avalik arutelu toimub 8. juunil 2026 kell 17.30 Centennial Nexus Hotel Tallinnas (Endla 15). Esitatud ettepanekuid kaalutakse põhiprojekti koostamisel vastavalt tehnilistele, ruumilistele ja eelarvelistele võimalustele.