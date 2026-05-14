Tallinn loobus plaanist piirata Kadriorgu sissesõidu võimalusi

Narva maantee lõik, kust saab nii Weizenbergi kui ka Koidula tänavale
Narva maantee lõik, kust saab nii Weizenbergi kui ka Koidula tänavale Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Tallinna Petrooleumi tänava rekonstrueerimise eskiisi avalikul väljapanekul said linlased esitada oma ettepanekuid. Võrreldes varasemate plaanidega oli linn eskiisi muutnud ja säilitanud näiteks pööramise Narva maanteelt Koidula ja Weizenbergi tänavate suunal.

Avalik väljapanek toimus 29. aprillist kuni 12. maini ning selle jooksul kogutud tagasisidet analüüsitakse enne projekti järgmisse etappi liikumist.

"Soovime, et Petrooleumi tänav oleks mugav ja turvaline liikumisruum kõigile – nii jalakäijatele, ratturitele kui ka autojuhtidele. Eskiisprojekti avalikult väljapanekult saadud tagasiside annab meile väärtusliku sisendi, mille põhjal saame lahendust edasi täpsustada," ütles Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan.

Petrooleumi tänava rekonstrueerimise eesmärk on kujundada tänavaruum terviklikuks ja turvaliseks, parandades liikumisvõimalusi nii jalakäijatele, ratturitele kui ka ühistranspordile. Kavandatud lahendus hõlmab muu hulgas sõidutee ja tänavavalgustuse uuendamist, kergliiklusteede rajamist, sademeveekanalisatsiooni väljaehitamist ning haljastuse lisamist.

Projekti elluviimisel arvestatakse ka piirnevate kinnistutega, et viia uus tänavalahendus sujuvalt kokku linnaruumiga ning tagada toimiv terviklahendus.

"Praeguse lahenduse järgi säilib Narva maanteelt pööramise võimalus Koidula ja Weizenbergi tänavate suunal ka edaspidi. Võrreldes varasemate eskiislahendustega ei kavandata selle ühenduse sulgemist," sõnas Järvan.

Põhiline liiklusvoog hakkab tulevikus liikuma pigem Tormi tänava kaudu, kuna seal on laiem tänavaruum ning ühendus Faehlmanni tänavaga toimib paremini suurema liikluskoormuse puhul.

Erilist rõhku pannakse Petrooleumi tänava paremale sidumisele ümbritseva linnaruumi ja olemasolevate liikumisteedega, et parandada ühendusi nii kesklinna kui ka Kadrioru suunal ning muuta liikumine sujuvamaks ja loogilisemaks.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti projekteerimise osakonna juhataja Sten-Kristjan Saarik lisas, et praegune etapp ongi mõeldud lahenduse suuna paika panemiseks.

"Eskiisprojekt ei ole lõplik lahendus, vaid alus, mille pealt edasi töötada. Kõik saadud ettepanekud vaadatakse läbi ja nende põhjal täpsustame projekti enne järgmisi samme," sõnas Saarik.

Projekti tutvustatakse avalikult järgmise nädala teisipäeval kell 17.30 Tallinna ülikooli auditooriumis M-134. Seal antakse ülevaade esialgsest lahendusest ning selgitatakse, milliste ettepanekutega on arvestatud ja kuidas projektiga edasi liigutakse.

Pärast tutvustust täpsustatakse eskiisprojekti lahendust ning liigutakse edasi järgmiste projekteerimisetappidega. 

Toimetaja: Mari Peegel

