OpenAI esitas taotluse ettevõtte börsile viimiseks

USA tehnoloogiafirma OpenAI esitas USA väärtpaberi- ja börsikomisjonile konfidentsiaalse IPO-taotluse ning astus esimese sammu börsile minekuks.

OpenAI sõnul on börsile minekul nii eeliseid kui ka puudusi ning mõningaid ettevõtte eesmärke on praegu lihtsam saavutada eraettevõttena. Ettevõte on siiski surve all, kuna OpenAI konkurendid SpaceX ja Anthropic kaaluvad börsile minekut, et kaasata rohkem raha.

SpaceX jõuab börsile juba sel nädalal ning ettevõte soovib esmase avaliku pakkumise (IPO) käigus kaasata 75 miljardit dollarit. See oleks ajaloo suurim IPO ning SpaceX-i omanikust Elon Muskist saaks maailma esimene triljonär.

Anthropic teatas eelmisel nädalal, et esitas börsile mineku taotluse. Ajalehe The Wall Street Journal teatel on OpenAI juhid nüüd mures, et ettevõtte peamine konkurent suudab turgudelt kaasata neist rohkem raha.

OpenAI peab nüüd investoritele tõestama, et suudab oma kiire kasvu muuta jätkusuutlikuks ärimudeliks. Tehisintellekti mudelite arendamine maksab praegu aga rohkem, kui sisse toob. Leht toob samas välja, et mitmed tehnoloogiahiiglased, nagu Amazon, tegutsesid aastaid kahjumis, enne kui hakkasid kasumit teenima.