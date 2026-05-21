SpaceX esitas ametlikult dokumendid börsile minekuks

Tehnoloogiamiljardär Elon Muski kosmoseettevõte SpaceX avaldas kolmapäeval oma esmase avaliku aktsiate pakkumise (IPO) dokumendid. SpaceX-i IPO oleks ajaloo suurim, mis võib teha Muskist maailma esimese triljonäri.

USA väärtpaberite ja börsikomisjoni veebisaidil avaldatud prospekti kohaselt sisaldavad ettevõtte finants- ja tehnoloogilise strateegia üksikasjad jätkuvat kosmose hõlvamist, satelliitside ja tehisintellekti arendamist.

Hinnanguliselt võib SpaceX potentsiaalselt kaasata aktsiate müügist juba juunis 80 miljardit dollarit või rohkem. Sellel tasemel varjutaks SpaceX-i IPO ka Saudi Araabia naftafirma Aramco pakkumist, mis kogus 2019. aastal börsile minnes 26 miljardit dollarit.

Ettevõtte avaldatud kirjelduse kohaselt on kosmos inimkonna ajaloo suurim majanduslik võimalus ja uue globaalse majanduse loomise võti. SpaceX eesmärk on ehitada eluks vajalik infrastruktuur teistel planeetidel – alates Kuu baasidest kuni Marsi linnadeni – ning integreerida kosmosetehnoloogiad tehisintellekti ja globaalse internetiühendusega.

2026. aasta märtsi seisuga haldab ettevõte ligikaudu 9600 Starlinki satelliiti ja teenindab üle 10 miljoni kasutaja 164 riigis. SpaceX arendab ka satelliitidel põhinevat mobiilsidet, mis juba vähendab kümnete riikide "surnud tsoone", kus tavapärast mobiilside levi ei ole.

Teine ​​fookusvaldkond on tehisintellekt. Pärast xAI omandamist integreerib ettevõte oma arendused oma enda ökosüsteemi. Groki mudel on positsioneeritud tehisintellektina, mis õpib reaalsetest andmetest.

Dokumendi finantsosas avalikustas SpaceX andmed oma majandustulemuste kohta: 2025. aastal teenis ettevõte 18,67 miljardit dollarit tulu, kusjuures peamisteks liikumapanevateks jõududeks jäid Starlink ja kosmosesegment. Tehisintellekti segment on praegu kahjumlik ulatuslike infrastruktuuriinvesteeringute tõttu.

SpaceX teatas ka plaanist käivitada orbiidil olevad andmekeskused ja tehisintellektiga satelliidid, mis võiksid olla kasutusele võetud juba 2028. aastal.

Ettevõte rõhutab, et kosmose, kommunikatsiooni ja tehisintellekti kombinatsioon loob uue majandusmudeli, mis on võimeline võimaldama "külluse ajastut" ja laiendama radikaalselt globaalse majanduse piire.

Reutersi andmetel plaanib SpaceX oma aktsiad noteerida 12. juunil, roadshow peaks algama 4. juunil ja aktsiate müük on esialgu kavandatud 11. juunile.

Musk näeb SpaceX-is tohutut potentsiaali

Musk on avalikult kuulutanud ettevõtte uskumatuid eesmärke, alates tohutu hulga tehisintellekti satelliitide kasutuselevõtust tulevikus kuni Marsi koloniseerimiseni.

Texases asuval SpaceX-il on erinevad ärivaldkonnad, alates rakettide kosmosesse saatmisest ja satelliitide käitamisest kuni tekkiva tehisintellekti üksuseni, mis püüab konkurentidele järele jõuda.

Muski poolt 2002. aastal asutatud SpaceX tegi revolutsiooni kommertskosmosetööstuses. Ettevõte on kasvanud käputäie töötajatega idufirmast, mis peaaegu pankrotti läks, üheks maailma väärtuslikumaks eraettevõtteks, kus 31. märtsi seisuga töötas üle 22 000 töötaja. See omab tehnoloogiaid, millega konkurendid – ja isegi riigid – pole suutnud täielikult võistelda.

SpaceX teatas oma eelmise aasta tuludeks 18,67 miljardit dollarit, mis on 33 protsenti rohkem kui eelneval aastal. Siiski langes see 4,94 miljardi dollari suurusesse puhaskahjumisse, mis oli tingitud kulude järsust kasvust, sealhulgas teadus- ja arenduskuludest. 2024. aastal teatas SpaceX, et selle kasum oli 791 miljonit dollarit.

The Wall Street Journali teatel oli SpaceX-i väärtus pärast xAI-ga ühinemist sel aastal 1,25 triljonit dollarit.

SpaceX arendas edukalt välja osaliselt korduvkasutatavate Falcon 9 rakettide laevastiku, mis võimaldas tal domineerida ülemaailmsel rakettide turul. Ettevõtte Starlinki satelliit-interneti äri on viimastel aastatel kiiresti kasvanud ja sellel on ajaloo suurim satelliidipark.

Selle aasta alguses muutis Musk SpaceX-i, liites oma xAI idufirma ettevõttega ja kujundades suure osa ühendatud ettevõtte tulevikust ümber orbiidil asuvate andmekeskuste arendamiseks, et hallata tehisintellekti jaoks vajalikku andmetöötlust.

"Sa tahad hommikul ärgata ja mõelda, et tulevik saab olema suurepärane – ja see ongi kosmoses reisiva tsivilisatsiooni olemise mõte," ütles Musk esitatud avalduses. "Asi on tulevikku uskumises ja mõtlemises, et tulevik on parem kui minevik."

SpaceX plaanib aktsiate müügiga alustada juuni keskpaigas. Ettevõtte sõnul juhib pakkumist Goldman Sachs koos Morgan Stanley, Bank of America, Citigroupi ja JPMorganiga.

Ettevõte saab roadshow'l oma plaane investoritele tutvustada 15 päeva pärast prospekti avalikustamist. See annab SpaceX-ile võimaluse roadshow'ks alates 4. juunist ja börsidebüüdiks 12. juunil või selle paiku.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, LIGA.net

