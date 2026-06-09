Itaalia erukindrali esiletõus ohustab Meloni tagasivalimist

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et paremäärmuslikuks peetava erukindral Roberto Vannacci populaarsus Itaalias kasvab ning temast on saanud riigi üks tuntumaid poliitikuid. Vannacci populaarsuse kasv võib parempopulistlikus leeris jõujooni ümber kujundada, mis omakorda võib ohustada Giorgia Meloni tagasivalimist.

57-aastane Vannacci tõusis tähelepanu keskpunkti 2023. aastal, kui ta avaldas raamatu, milles kritiseeris vähemuste kasvavat mõju ühiskonnas. Raamat sisaldab immigratsiooni-, LGBT-kogukonna-, feminismi- ja vähemustevastaseid avaldusi, vahendas The Telegraph.

Raamatust sai Itaalias bestseller, kuid selle sisu tekitas teravat kriitikat ning Vannacci eemaldati armeest. Seejärel suundus ta poliitikasse ning 2024. aastal valiti ta Matteo Salvini juhitud Liiga nimekirjas Euroopa Parlamenti.

Nüüd juhib Vannacci uut paremäärmuslikuks peetavat parteid ning püüab enda selja taha koondada valijaid, kes peavad Melonit liiga mõõdukaks. Tema erakonnaga on liitunud neli parlamendisaadikut ning seeläbi on Meloni koalitsiooni mõju parlamendis nõrgenenud.

Vannacci teenis Afganistanis, Liibüas, Somaalias, Balkanil ja Iraagis. Nüüd võib ta valimiste eel killustada Itaalia parempoolset valijaskonda.

Vannacci partei toetus on kerkinud 4,5 protsendini. Meloni partei toetus on 28 protsenti, kuid ta vajab kogu paremtiiva toetust, et tagada järgmises parlamendis enamus.

Vannacci partei nõuab sisserändajate väljasaatmist, kritiseerib Euroopa Liitu ja suhtub Venemaasse Melonist leebemalt. Samuti peab ta Meloni valitsust liiga mõõdukaks ja Brüsseli-meelseks.