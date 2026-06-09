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Otse kell 11: IMF Eesti majandusest ja riigieelarve jätkusuutlikkusest

Majandus
Rahandusminister Jürgen Ligi
Rahandusminister Jürgen Ligi Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) delegatsiooni juht Vincenzo Guzzo annab täna pressikonverentsi, kus võtab kokku oma oma kaks nädalat kestnud Eesti visiidi. Pressikonverentsil jagavad kommentaare ka Eesti Panga president Ülo Kaasik ja rahandusminister Jürgen Ligi.

ERR-i portaalis näeb kell 11 algavat pressikonverentsi otsepildis.

IMF-i delegatsioon on viibinud Eestis alates 27. maist, et arutada riigi- ja erasektori esindajatega Eesti majanduse olukorda ja sellega seotud majanduspoliitilisi samme. Seekordsete kohtumiste peateema on Eesti riigieelarve jätkusuutlikkus ja majanduse konkurentsivõime.

Visiit toimub IMF-i iga-aastaste majanduspoliitiliste konsultatsioonide raames.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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