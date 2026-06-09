Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Raudsepp ja kolm abilinnapead

Käsitletavad teemad: Tina ja Vase tänava ümberehitus ning Tehnika tänava rattatee eskiisprojekt; koolilõuna rahastamise suurendamine; Kolde sademeveetrassi ehitus; Tartu maantee trammitee haljastustööd; juuniküüditamise aastapäeva mälestustseremoonia.

Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil osalevad täna linnapea Peeter Raudsepp, abilinnapead Andrei Kante, Kristjan Järvan ja Joel Jesse ning Nõmme linnaosavanem Gerry Konnov. Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

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